Alcalde, usted no está solo

El triunfo del señor William Dau Chamatt, quien fue elegido alcalde de Cartagena de Indias en las elecciones del pasado 27 de octubre de 2019, ha renovado la vida política de la ciudad. Pocos días después en una entrevista a una cadena radial bogotana, decía que se sentía solo y que requería ser acompañado en su gestión.

Luego llegaron las Fiestas de la Independencia y lo vimos rodeado de cartageneros disfrutando de desfiles y encabezando bailes; nada como un evento carnestoléndico para reconectar la individualidad con la experiencia colectiva, ritual y gregaria de los seres humanos.

De manera simultánea, se han ido decantando y definiendo elementos de su visión del liderazgo de la ciudad: su conexión directa y auténtica con los ciudadanos cartageneros a través de las redes sociales, con quienes mantiene una conversación de amigo de barrio; su designación real que no simbólica de su gestora social, la señora Cinthia Pérez, administradora de empresas, solidaria acompañante de una campaña hecha con mínimos, residente del barrio El Reposo, mujer de estas tierras y por lo mismo, valiente como todas; sus agendas que se amplían de la lucha contra la corrupción a la erradicación de la pobreza con medidas de economía local que irriguen recursos inmediatos en las comunidades a la vez que apuntan a mejoras estructurales en educación y salud; su elección de un comité de empalme, coordinado por la abogada Irina Saer, que cuenta con una presencia amplia de profesionales de diferentes orillas sociales, ideológicas y vitales, transmite confianza en la transición.

En estos días en que se ha conmemorado la gesta de independencia de 1811, también celebramos que nuestra democracia aún pueda sorprender los cálculos de los analistas políticos avezados y las encuestas de las empresas más sofisticadas.

El resultado es la sumatoria de un voto más otro voto, marcado por electores en la intimidad de un cubículo de cartón, de quien lo siguió en las redes, de quien lo prefirió porque como él no quiere la corrupción o detesta a los “malandrines”, de quien quiso enviar un mensaje particular para que no se perdiera el voto, de quien no quería a los punteros en los cálculos previos.

Nada está escrito en piedra en la política, porque ella es una arena viva de la contradicción civilizada de ideas respecto al gobierno de lo público. Al votar se ha participado en la construcción del destino común de esta urbe antigua y resistente a todas las tormentas.

Reconforta saber que el alcalde electo cree en ideales trascendentales, que lo motivaron a iniciar y culminar exitosamente una campaña utópica, y que no se compran ni venden en el mercado de lo efímero. Su apuesta personal marca un tono diferenciador en la dirección de la ciudad, que genera esperanza y motiva a brindarle un voto de confianza.