Algo de historia

Después de siglos de opresión, y de disputas entre los mismos cartageneros, se llegó, por fin, a un acuerdo para declarar la independencia. La mayoría de los movimientos americanos nacieron de una elite de criollos ricos e ilustrados. En la independencia de Cartagena participaron activamente las clases populares. Esta fue la segunda ciudad de América del Sur y la primera de Colombia en declarar su independencia. Tras razonados considerandos, nuestra acta de independencia declaró “agotados ya todos los medios de una decorosa conciliación”. Por ello terminaba: “Dada en el palacio de gobierno de Cartagena de Indias, a 11 días del mes de noviembre de 1811, el primero de nuestra independencia”. Firmada por 20 valientes, lamentablemente pasaron muchos años y muertos antes de materializar tales deseos.

Mucho tiempo después, en la misma Europa que hoy se ufana de su acendrado pacifismo, una guerra fratricida de cuatro años ocasionó millones de muertos. En la campiña francesa, un día como hoy, en 1918, se firmó el armisticio que pretendía dar fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra siguió un tiempo más y, desafortunadamente, las condiciones impuestas a Alemania en dicho armisticio sirvieron de caldo de cultivo a Hitler y a la catastrófica segunda guerra. El 8 de marzo apareció el primer caso de COVID-19 en Cartagena. Durante semanas fuimos parias en el contexto nacional por las cifras de contagio y fallecidos. Luego de meses de confinamiento total, de ardua lucha en un frente común que incluyó a la Alcaldía, Dadis, EPS, IPS y comunidad en general, Cartagena logró un control de la pandemia que es motivo de elogio y algo de envidia en otros lares.

Hoy sabemos mucho sobre la COVID-19: que se contagia fácilmente; que el virus cambia y la inmunidad no es permanente; que no hay curas milagrosas ni medicamentos mágicos; que los sitios cerrados y concurridos son causa de rebrotes y contagios masivos; que el uso universal de mascarillas salvará millones de vidas; que aún no existe una vacuna y que, en el mejor de los casos, pasarán más de 6 meses antes de tenerla disponible.

Mañana es el día mundial contra la neumonía, enfermedad que ocasiona más de 3 millones de muertes por año, más en niños y adultos mayores. Y así como el acta de independencia y el armisticio no fueron la solución definitiva, estamos lejos de ver el final del COVID-19 y su neumonía. Por tanto, ahora, en medio de la necesaria apertura y de la nueva normalidad decretada por el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable debemos ser más enfáticos en el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos y en evitar las reuniones sociales antes que el alcalde se vea obligado, como en otros países, a cerrar la ciudad. Lo decía el duque: “Los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe”.