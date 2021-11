Álvaro Gómez: magnicidio impune

En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez, fundador del Movimiento de Salvación Nacional. Después de 22 años se abría camino la verdad, que apuntaba a un “crimen de Estado” por los escándalos del 8.000, como relata Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo mataron?

Tres años después, y a 25 del magnicidio, se da una serie de sospechosos sucesos que cambian el rumbo del caso. En septiembre de 2020, una reunión en casa del exministro Cristo, con su exjefe Santos, el senador Cepeda, Timochenko y Lozada, seguida de unos trinos de Piedad Córdoba sobre presunta responsabilidad de las Farc.

No había terminado el mes, cuando el partido Farc, dizque arrepentido, envía una carta a la JEP, asumiendo la responsabilidad del magnicidio. Como quien dice, “caso cerrado”.

En noviembre, y después de un jueguito de sí-digo-pero-no-digo, alias “Teodora” sale con la historia del exguerillero que toca a su puerta y le confiesa que él fue quien disparó y que Lozada lo quería matar.

Lozada, por su parte, confirmó en la JEP su escalofriante confesión: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”, que mandaría a cualquiera a la cárcel y no al Senado, al tiempo que desmintió a Piedad, asegurando que los sicarios estaban muertos, que él recibía órdenes del “Jojoy” y que otros mandos sabían del asesinato, algo que uno de ellos, comandante del frente 22, negó rotundamente. En fin, un juego de contradicciones al que ayudó Timochenko, afirmando que el tema no se discutió en el Secretariado, y algo absurdo: que no sabía cómo funcionaba la Red Urbana Antonio Nariño, y solo se enteró por las declaraciones recientes de Lozada.

En marzo de 2021 Piedad declaró en la JEP, pero, ¡oh sorpresa!, la red se dañó y la familia Gómez no pudo controvertir, lo que le pareció normal a la jueza, que acaba de negar la nulidad del proceso. Entre tanto, en febrero, la Fiscalía abrió investigación y libró orden de captura contra ¡Iván Márquez!, protegido en Venezuela, donde la Interpol no lo buscará.

La gran pregunta es: ¿A quién protegen las Farc, para que, 25 años después y como “por encargo”, se autoinculpen del magnicidio y de cinco asesinatos más? Igual podían haber sido 20, o los miles que efectivamente cometieron, y hasta crímenes ajenos, porque el Acuerdo les garantiza impunidad y podrán sembrar remolachas como castigo ¡por un magnicidio!

Mi solidaridad con la familia Gómez, que fiel a su compromiso con el legado político de Álvaro, recuperó la personería del “Movimiento de Salvación Nacional”, una antorcha en la penumbra política y frente al progresismo comunista que amenaza en 2022.