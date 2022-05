Amenazas y constreñimiento

Aumentan las denuncias ante las autoridades competentes, sobre amenazas y hostigamiento a integrantes en Cartagena y el departamento de Bolívar, del Pacto Histórico, que apoyan al candidato presidencial Gustavo Petro.

El 16 de mayo del 2022 se conoció un panfleto amenazante en las instalaciones del Sena Petroquímico, sector Cuatro Vientos, firmado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a los que hagan proselitismo político.

Se amenaza de muerte a docentes, estudiantes, administrativos de siete reconocidas instituciones educativas técnicas y universitarias, Sena Petroquímico, Unicolombo, Unitecnar, Elyon Yireh, Carl Ross, Tecnológico de Comfenalco, Antonio Nariño.

Esta amenaza es directa contra las fuerzas críticas y actuantes de la región entre las que se encuentra nuestra organización sindical Sindesena Bolívar, que apoya al Pacto Histórico.

También el 12 de mayo del presente, se recibe una grave amenaza a la abogada constitucionalista Colombia Villamil Quiroz, asesora jurídica de las Centrales Obreras y reconocida líder de la campaña del Pacto Petro presidente.

“En ojo del huracán no es cuento ni es paja guevona no es juego por el bien suyo y el de su familia y la tranquilidad de los habitantes del edificio don Pedro de Heredia no queremos que siga con el apoyo que le presta en Bolívar al candidato Petro”.

“Si amas a tu familia no omitas a esta advertencia te hemos seguido los pasos sabemos donde estudian tus nietos sabemos dónde está enterrado tu padre no nos cuesta nada en ponerle una bomba a su edificio”.

“Deje de insistir con la corrupción, ya tendrás razones de nosotros le dejaremos un mensaje más claro en la sede del pacto de manga”.

Rechazamos de manera categórica las puntuales amenazas sobre la población educativa, que desde la sociedad civil y haciendo uso de sus derechos constitucionales actúan en las diferentes instituciones mencionadas en el panfleto.

Exigimos se movilice la institucionalidad del Estado para frenar la creciente ola de amenazas e intimidaciones de las que vienen siendo objeto estos líderes sociales que se identifiquen con la campaña de Gustavo Petro y se detengan esos ataques.

Llamamos a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos de protección y defensa de los DD. HH., y del DIH, a las organizaciones demócratas a pronunciarse y se exija al Estado colombiano dar respuesta efectiva a estos delitos.

Señalamos, responsabilizamos al Estado y su gobierno, le cabe una grave responsabilidad por acción u omisión, al no hacer lo suficiente contra las amenazas y constreñimiento al Pacto Histórico y su campaña Petro presidente.

*CUT Bolívar.