Soy amigo de los peajes, ese gran instrumento de financiación para poder construir vías públicas, muy eficaz en países en vías de desarrollo, donde los recaudados en impuestos son muy bajos y los presupuestos para vías públicas son escasos, mientras los gastos de funcionamiento son abundantes y se llevan gran parte del presupuesto.

¿De dónde sale el presupuesto del Distrito?

De la participación del presupuesto nacional, que es de destinación específica, es decir, es intocable, y los ingresos corrientes de libre destinación que se recaudan principalmente por Predial, e Industria y Comercio. De donde sale el escaso rubro para hacer vías.

Mientras tanto se necesitan las vías, y los peajes son una poderosa herramienta para realizarlos. En el caso del peaje Marahuaco no lo soy, porque su ubicación lesiona innecesariamente a toda una comunidad que no se desarrolla por su pésima localización. El que debería estar ubicado en el kilómetro 36, en jurisdicción del corregimiento de Arroyo Grande, donde finaliza la jurisdicción del Distrito de Cartagena, en su límite con el municipio de Clemencia, y no en el kilómetro 16, en jurisdicción del corregimiento de Arroyo Piedra, donde perjudica a una zona con muy bajos recursos económicos, pero con gran potencial turístico.

La comunidad de esa zona, unas 6.000 personas, a través de sus líderes y de algunos empresarios del sector turismo, han elevado una acción de tutela ante el Concejo de Estado, con radicado 11001-03-15-000-2021-00991-00, para la revisión de los perjuicios tangibles que ocasiona su ubicación. Ya mencionaba en un artículo anterior que en esa población, de por sí muy pobre por su connotación afro: poca educación, bajos ingresos, alto desempleo, precarios servicios sociales, no existe la posibilidad que pueda alguien con espíritu emprendedor comprar un taxi o un camión para, por ejemplo, hacer acarreos o trasportar turistas, porque es el peaje más costoso de la Costa Caribe.

¿Pero y por qué no se hizo donde originalmente estaba planeado, en el kilómetro 36, en el límite de la jurisdicción del Distrito de Cartagena?

Según testimonios de algunos propietarios de la zona, unos líderes de Arroyo de Piedra permitieron su ubicación allí, ahorrándole al concesionario de la vía la construcción de la doble calzada desde el kilómetro 16 al 36, es decir 20 kilómetros de doble calzada, que realmente implicaba un enorme costo, en el que tarde que temprano tendrán que incurrir.

Pero, para no lesionar a unos y otros: al concesionario y a los usuarios, por lo pronto, el peaje de Marahuaco debería actuar como un peaje distrital y no nacional, debido a que está en jurisdicción del Distrito de Cartagena, y bajarle considerablemente la tarifa de $15.000 a $3.000, como debería ser, mientras se hace la doble calzada hasta el kilómetro 36.