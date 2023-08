Amor y amistad

Hoy termina agosto de 2023, mes convulsivo, como los últimos 44 en nuestra ciudad. Los cartageneros clamamos que se extienda el mes del amor y la amistad hasta octubre. Que sean estos dos meses de reflexión. Que cada uno piense y decida votar por amor a nuestra ciudad, hoy inundada de vejámenes; falta de limpieza, orden y seguridad. La autoridad no existe, la ejecución muy tímida para enfrentar tanta pobreza que necesitó de un plan amplio para ir destruyendo la muralla de la ignominia. A petición de muchos lectores, hoy traigo una columna de lenguaje sencillo, pero de un deseo profundo por mejorar la ciudad escogiendo al candidato con el mejor equipo para ejecutar obras, capaz de ejercer autoridad y orden. En el mes del amor y la amistad, ¿cuál es la mejor forma de demostrarle a Cartagena lo que merece? Un millón de amigos y mucho amor. Necesitamos descongestionar el tráfico, obras, limpieza y reparar todas las calles en todos los barrios. Una recuperación de la ciudad a corto, mediano y largo plazo; esto se consigue con un periodo eficaz de 4 años, luego dos periodos más para celebrar 500 años con orgullo y pensar en ser una Cartagena milenaria también. No más vulgaridad ni ofensas entre los líderes naturales: alcalde, concejales y ediles; la fuerza empresarial y la sociedad civil, a poner el todo por el todo. La ciudad, con el huracán Franklin, mostró sus falencias de todos conocidas. Es necesario brindar a la inmigración los mínimos vitales y tratar con la dignidad que merecen, como seres humanos, a los inmigrantes. Del gobierno central, exigimos no solo lo prometido sino lo que necesitamos como Patrimonio de la Humanidad: una Cartagena ciudad histórica y valiente para mostrar al mundo. El negocio ilícito sexual, microtráfico y vendettas no pueden ser la nueva insignia de la ciudad. Debemos rescatarla de ese mal. Soy pésimo para tomar la fotografía, a diario paso por la avenida Pedro Heredia, he querido plasmar cada metro lineal, mandar fotos de las basuras y gente durmiendo en las aceras en cada tramo de Transcaribe; saldría un mural del tamaño del trayecto del solo bus. La inseguridad no obedece, como quieren hacernos ver, a la pobreza; no se corresponde con los hermanos menos favorecidos, que son dignos y decentes; pobre no significa delincuente. Para derrotar la pobreza y el hambre se requiere de seguridad en cuanto a la integridad física de los habitantes, a la seguridad jurídica para quien invierte en la ciudad y para los empresarios. Seguridad alimentaria y escolaridad con calidad. Generación de empleo formal y calificado. Acabar con el turismo depredador que no respeta la ciudad. Despejar áreas hospitalarias y de colegios. Y seguridad de que no se perderán otros cuatro años más sin hacer nada.