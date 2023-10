Añorando el Kleterión

En el museo de Ágora en Atenas apreciamos una tablilla del año 336 a. C. que representa a la Democracia coronando a Demos (el pueblo de Atenas). Se entendía el concepto de democracia, tal como lo interpretó Pericles en su Discurso Fúnebre: “La administración de muchos en lugar de pocos”. No he dejado de contrastar los paradigmas del conocimiento actual con los modelos de los antiguos griegos, admirables por su sabiduría, su cultura y organización social; aunque imperfecta, mejor que cualquier otra, como lo afirmara Winston Churchill.

Paradójicamente, en los inicios de este modelo social, los comicios se consideraban antidemocráticos, porque tendían a privilegiar a los candidatos por riqueza, familia o educación, diferencias que, en concepto de los atenienses clásicos, hacía desigual la lucha por el poder. Preferían utilizar un artificio: “El Kleterión”, que, según ellos, aseguraba que la democracia en Atenas fuera justa.

Se trataba de una piedra plana con ranuras hechas en filas y columnas en las que se insertaban fichas de bronce, cada una con el nombre del aspirante previamente grabado, una vez todas las ranuras estaban llenas, con una manivela se le daba vuelta a la piedra, salían las fichas y caían en un tubo, en el que se habían insertado igual número de bolas negras y blancas; si salía una bola negra, los nombre grabados en el grupo de fichas caídas eran excluidos de la selección; si la bola era blanca, las fichas caídas contenían el primer grupo de ciudadanos elegidos y así, progresivamente, seguía la selección de los escogidos para gobernar. A este método se le llamó insaculación y todos los ciudadanos tenían oportunidad de participar.

La aleatoriedad garantizaba la igualdad de derechos, excepto para cargos claves que además debían superar un examen de conocimientos. La democracia no era ni la tiranía de los pobres, ni el gobierno de la multitud, como tampoco una mera forma de gobierno, si no el mejor sistema político para una sociedad igualitaria, según la “Historia de Grecia”, 1856 de George Grote.

En el escenario colombiano, la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que hubo fallas técnicas en los simulacros de sorteo de jurados, teniendo que recurrir a un plan de contingencia con el que no contaba el software contratado por 1,2 billones de pesos a la Unión Temporal Disproel; siendo necesario el uso de una herramienta tecnológica diferente. En el informe entregado en septiembre, la MOE también alertaba sobre las fallas de la auditoría extemporánea contratada con la firma JAHV Mcgregor S. A. S.

Preguntas infaltables: ¿Cuántos de los 1.700.000 fallecidos y cuántos del millón de cédulas nuevas no reclamadas votarán en estas elecciones? ¿Y quién nos garantiza que en las regiones bajo control de la guerrilla el voto no será constreñido?

*Psiquiatra.