Antes de las vacunas para prevenir COVID-19

Cada día aprendemos más del COVID-19. Varias cosas están claras. Las denominadas reactivaciones económicas no son posibles sin aumentar el número de contagios, y por tanto el número de muertos. Es factible que antes de finalizar el año algunos paradigmas de los ensayos clínicos sean desmantelados por las multinacionales y un puñado de vacunas esté disponible para grupos específicos. Mientras, como sugiere Trudie Lang, profesora de investigación en salud global de la U. de Oxford, en su más reciente publicación en la revista Nature, sin fármacos eficaces o vacunas, dependemos de la detección y seguimiento de casos, medidas de distanciamiento social y aislamiento obligatorio. La investigadora Lang enfatiza la necesidad de realizar diagnósticos prácticos y baratos para adoptar intervenciones que ofrezcan los mejores resultados. La cantaleta mediática del presidente y de otras autoridades contando muertos, camas y respiradores funciona poco para salvar vidas. Urge llevar a cabo estudios, así sea observacionales, en las comunidades y los hospitales, para aprender de las mismos estrategias que frenen la transmisión viral, y como he insistido, evaluar tratamientos para evitar el paso de los enfermos a hospitalización.

La Universidad de Cartagena está dando pasos importantes en la búsqueda de soluciones, y además de la encomiable e incansable labor del Laboratorio Unimol, a cargo de la Dra. Doris Gómez, la alma mater ha gestionado recursos para optimizar laboratorios y hallar alternativas terapéuticas para disminuir las muertes en pacientes graves de COVID-19, entre distintas iniciativas asociadas con la emergencia. Otras instituciones académicas en la ciudad están en la misma tónica. Sin embargo, esta guerra debe librarse dentro y fuera de los laboratorios, con todos los actores posibles trabajando en unísono y hasta donde las fuerzas alcancen.

Alcalde, le ruego considerar buscar en Minciencias un científico epidemiólogo o afín, y ponerlo al frente del Dadis, alguien multitarea centrado no solo en el uso, sino en la generación de información. Esta función no puede estar en encargo. Entre las prioridades está realizar investigaciones en barrios vulnerables y densamente poblados. Una convocatoria de pequeños proyectos a corto plazo y bajo monto, bien diseñados, ojalá financiada por empresarios, generará soporte para ajustar engranajes y evitar más decesos. Usemos la infraestructura publicitaria para masificar mensajes con ecos de impacto. Es inconcebible y macabro que durante la pandemia las vallas de OPE muestren animales y no la necesidad de utilizar mascarillas en la calle, conversar bajito y saludarnos a lo lejos. Actuamos ahora o no viviremos para contarlo.