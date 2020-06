Sé que tu rabia, como el fulgor del rayo, necesita descargase con el primero que aparezca; que la ira te ciega y le reclamas a Dios, pues no mereces el dolor que te calcina.

Comprendo la sed de venganza ante el verdugo invisible de tu hijo, de tus abuelos y de los sicarios implacables que forraron de luto a tu familia.

Hoy, carcomido por la incertidumbre, de muy poco sirven trincheras y murallas, las oraciones se niegan a subir al cielo mientras a los gritos, clamando piedad, son devorados por las fauces del silencio.

Pero, inexplicablemente, ahora estás frente a mí, el arma cargada con la pólvora de la venganza, dispuesto a descargar tu rabia ultimando al malvado que provocó, sin previo aviso, este diluvio de cruces y lágrimas.

Sin embargo, antes de que aprietes el gatillo, concédeme, al menos, las palabras dispensadas a los reos frente al pelotón de fusilamiento.

Soy Médico; estudié sin tregua para curar a los enfermos y luchar, a brazo partido, contra las garras de la muerte; juré ofrendar mi salud y la tranquilidad de mi familia que se queda rezando cuando me despido, muchas veces sin un pan en la alacena y ni un centavo en los bolsillos.

Soy Médico y jamás dejaré de serlo; mis brazos, mientras sobreviva, estarán abiertos, de par en par, ofreciendo el bálsamo de la sanación a mis semejantes sin excusas ni talanqueras.

Soy Médico, no comerciante de los que se enriquecen, insaciablemente, con tu dolor y mi trabajo, inmunes a la justicia terrenal, convirtiendo la salud en vulgar mercancía.

Soy Médico, jamás he manchado mis manos con monedas que no me pertenecen; no fabrico leyes ni imparto justicia, tampoco participo cuando, a escondidas, cuadran y descuadran los presupuestos en contra de los humildes.

Soy Médico, hijo de una familia trabajadora y horrada como la tuya, educado con el ejemplo, al que nada le regalaron, dispuesto, sin relojes ni calendario, a socorrer al desvalido como si fuera mi hermano.

Soy Médico, no mercader de la vida y de muerte, empecinado en zurcir con hilos de esperanza, las heridas de la guerra y devolverles la luz a las víctimas de la infamia social.

Soy Médico, nunca empuñé arma distinta a la enseñanza de mis pacíficos maestros, pero si decides disiparme, te advierto, ya no habrá quien exponga su pecho desguarnecido para defender el tuyo y el de tu familia. Soy Médico, jamás sepulturero.