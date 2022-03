Apoyo al alcalde

Indiferente si estamos o no de acuerdo con el alcalde en todas sus actuaciones, hay una realidad. El alcalde se les ha parado firme a los mototaxistas que desean extorsionar a la ciudad y a todos los cartageneros. En este “paro” realizado por los mototaxistas vemos el verdadero rostro de estos “señores.”. Arrojarles piedras a buses de Transcaribe que sirven a miles de cartageneros no es una protesta, es un acto de vandalismo, un acto delincuencial que debe ser castigado de manera ejemplar. Sin consideraciones de ninguna índole.

La falta de oportunidades no puede ser razón para el vandalismo y más aún cuando dicho vandalismo afecta a toda la ciudad. En eso no podemos claudicar y de manera unánime debemos apoyar al alcalde en esta cruzada que muy valerosamente ha emprendido en contra de las posiciones extorsivas de los mototaxistas.

El mototaxismo es ilegal y por muchas razones que no son el tema de este artículo dicha actividad ilegal se ha enquistado en la ciudad, ahora que se desea controlarla un poco vemos reacciones violentas por parte de los mototaxistas. Lo anterior lleva a una disyuntiva: seguimos conviviendo con lo bueno y lo malo de este servicio de mototaxistas como está ahora y dejamos que el monstruo crezca aún más o tomamos medidas para controlar dicho fenómeno y evitar que llegue a niveles de mafia incontrolable ni con la fuerza pública.

Creo que el alcalde se ha dado cuenta que el populismo permisivo no es la solución y se debe poner en “cintura” dicha actividad. En eso debemos todos brindarle nuestro apoyo, que los vándalos que atacaron la infraestructura de la ciudad y bloquearon vías sin importarles las consecuencias sientan que en esto estamos con el alcalde, que la ciudad no esta sola y que los cartageneros no nos dejaremos amedrentar por unos cuantos revoltosos que, con piedras, bombas molotov y quien sabe qué más en las manos nos desean arrebatar nuestra tranquilidad y derechos.

El mensaje a los vándalos debe ser unánime y fuerte. No los queremos en la ciudad y no aceptaremos negociar con ustedes.

A la Policía y el Ejército gracias, gracias por el apoyo en controlar estas manifestaciones y les pedimos a la Fiscalía muy enfáticamente utilizar todos los recursos tecnológicos a disposición para localizar y judicializar a los vándalos. A los jueces les pedimos medidas ejemplarizantes.

Mucha risa me da cuando dicen los mototaxistas que a Cartagena se le respeta, ¿esa es la manera de respetarla? atacando su sistema de transporte masivo y bloqueando vías afectando a miles de cartageneros. No señores, los vándalos son delincuentes que no tienen derecho a nada diferente que una cárcel y el repudio de toda una sociedad. Ahora saldrán diciendo que los vándalos son unos pocos, que ellos no representan a los mototaxistas. Eso no es así, fue el gremio el que generó este paro ilegal, es el gremio el único culpable. Alcalde no afloje, la ley esta de su lado y los cartageneros también.