Aromas del barrio

Las bongas de la Segunda Avenida de Manga son monumentales. Sus flores expanden un aroma que nos recuerdan las fiestas novembrinas y las carrozas de Antonio Víctor Araújo. Este artista decoraba sus carrozas allí. Hoy existe una urbanización donde estuvo su casa y su taller. Solo dos bongas son testigos de esos tiempos. Por aquellos días de noviembre Araújo tapaba el frente de su casa con mamparas. Era celoso con sus creaciones. Recuerdo una vez que Luis Durier, León Trujillo y Rafa Martínez espiaban por una hendija su labor, y Jaime Gómez O’byrne, que pasaba en su jeep por ahí, lanzó una estridente carcajada y gritó: “¡Toñooo, tapa los huecos!”. Toño soltó los perros Bulldog y uno de ellos alcanzó a León y de un mordisco le arrancó un pedazo del pantalón. Gómez O’byrne distraído en el timón se estrelló en la esquina contra la carreta de burra. Las tablas volaron por los aires. La burra quedó maltrecha, pero su conductor sin ningún rasguño la enlazó y con la ayuda del párroco la amarró en la puerta de la iglesia. Esos memorables tiempos de las fiestas son historia. Nadie se acuerda de sus primeras versiones. En los primeros certámenes de belleza solo se resaltaba el rostro, los cabellos y la estatura; pero fuera de la agenda y hasta escondidas, algunas exhibían sus esculturales cuerpos en la playa del Hotel Caribe. Monseñor López Umaña se escandalizaba y prohibió los desfiles en traje de baño, por lo que ir a la playa era una oportunidad para conocer lo que debajo de esas polleras ocultaban. Este año no hubo fiesta. Ya no huele a buscapiés, las carrozas partieron a otros mundos. Manga ha cambiado, no es el barrio donde salíamos al ‘Ángeles Somos’, jugábamos al ‘escondido’, ‘la lleva’, ‘la penca escondida’, y practicábamos béisbol en ‘la cabaña’ y el ‘inalámbrico’. Los cangrejos, las iguanas y las mariamulatas desaparecieron. Se ha perdido el olor fresco y natural de la bahía. Toño Flórez pensionó los jugos de maíz. Escasea la Kola Román con pan de cachito y a las palenqueras las quebró ‘Ara’ y ‘Justo y Bueno’. Hacen falta ‘La Carioca’, ‘La Santa Viva’, ‘Pichón’, el Cine Manga y ‘El Patial’.

Atrapadas por edificios, las bongas centenarias de la Segunda Avenida de Manga parecen ser el archivo de los recuerdos. En el robusto y espigado espacio de su cuerpo se guardan millones de páginas que cuentan la vida del barrio y la ciudad.

Cuánta alegría me da que aún sus flores nos regalen un poco de su aroma. Son las últimas fragancias que animan la prosa que los mangueros llevamos en el alma.