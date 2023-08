Arreglo de calles

Si analizamos objetivamente, deberíamos tener en cuenta que uno de los sectores más transitados de Cartagena, tanto en movilidad vial como peatonal, es el conformado por los barrios Bocagrande, El Laguito y Castillogrande. Este, por ser turístico, genera un sinnúmero de empleos que aumentan el flujo de personas y si a ello le sumamos los buses, busetas, vans, camiones de mudanza, carros del servicio público y privados, city tours y los colosos de Transcaribe que son unas moles pesadas, no es extraño que las calles estén llenas de cráteres, y es que, además, desde hace muchos años no se hace la inversión debida (no el reparcheo, porque es de lo peor, sino un buen trabajo). Y no solo eso, hay cuadras en las cuales pasó algún temblor y las placas están zanjadas de tal forma que a diario nos tenemos que enfrentar a peligros inminentes. Mi vecino, durante estos días de intensas lluvias que han inundado las calles, conducía su carro. Dado que su vehículo no está equipado con un detector de huecos, sufrió un percance en la inundada Avenida San Martín, donde hay tres ‘enemigos invisibles’, como me gusta llamarlos: son difíciles de detectar. Lo mencionado culminó en que su vehículo cayó en uno de estos huecos y golpeó con tal fuerza que se podrán imaginar lo que ocurrió. Contrario a esta situación, deberíamos estar frente a una cadena de beneficios para todos: si se están dando oportunidades laborales dentro de este sector; si el tránsito de vehículos es nutrido, lo mínimo que merecemos todos es poder disfrutar de unas calles en buen estado porque esos golpecitos o golpetazos diarios hacen que tener un carro se vuelva un desastre... y sí es bueno recordar que están bien elevados los precios de los automotores y que cualquier repuesto, arreglo o maquillada, sale por un ojo de la cara. Creo que William Dau tiene las mejores intenciones con esta ciudad, pero no sé si lo del arreglo de las calles de los barrios antes relacionados está incluido dentro del presupuesto a ejecutar o necesita aprobación del Concejo, hasta allá no llega mi poder, pero sí me gustaría que a quien correspondiera tomarse a pecho esta situación, cambiaran la cara de estas calles porque los impuestos facturados en el predial no son centavos, son gruesos, y merecemos los cartageneros que tanto moradores como turistas gocen de un buen estado de calles, andenes y tapas de registros en cada esquina. Este es un sueño mío y no es una crítica, es una petición. Alguna respuesta debe existir, sea positiva o negativa, pero debe estar argumentada. Salvemos juntos a Cartagena, lo tengo clarísimo y soy cartagenera y quiero disfrutar de mi ciudad y de lo bueno que podría ofrecerme. No es una pretensión individual, es una necesidad colectiva en defensa del bienestar y el buen vivir. Gracias.

*Escritora.