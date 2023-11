¡Asesinaron al Niño Dios!

Pertenezco a las generaciones que no lograron caminar libremente, dormir ni levantarse sonriéndole a la vida, signados por la maldita guerra entre hermanos que, desde aquel 9 de abril, hace 75 años, encendió hogueras de odio y venganza, conflicto interno armado, Jorge Eliécer Gaitán, ‘Caudillo del Pueblo’, violentamente silenciado, no dejó escapatoria distinta que exterminar al contrario; pero, masacrar miles de veces al Niño Dios, uno cada diez minutos, allá en Palestina, gota que rebosó la taza.

A Jesús de Nazaret, mártir de la no violencia, jamás cumplía años, nacía en Belén de Palestina, diciembre 24, una y otra vez, al filo de la Noche Buena, cargado de villancicos y regalos, ahora permanece ocupado ajustando tornillos y tuercas a este mundo desquiciado, las hormonas ya no cuentan, arriba igual que abajo, la naturaleza sufre esquizofrenia: no hay lluvias sin relámpagos, sequías sin hambruna, desolación por los cuatro costados, mientras cantamos villancicos junto a los aullidos del avaro.

Y como si faltara leña al infierno, aquellos que tenemos alma de kibbe y espalda de dromedario, sentimos en carne propia los eructos volcánicos entre dos pueblos hermanos: judíos y palestinos tomaron de la misma leche pura y fresca, ahora envenenada de pólvora y avaricia mientras los dueños del mundo, con los brazos cruzados, solo ven lo que maltrata sus bolsillos y miran para otro lado.

Presiento que este año, a la Virgen María, judía de nacimiento, los misiles sionistas, el parto le anticiparon y, el Divino Niño, no llegará en diciembre 24, como todos los años, ni temerá a Herodes ‘El Grande’, asesino despiadado, sino a su paisano, el ‘Todopoderoso’ Benjamín Netanyahu, líder perpetuo del ‘Pueblo Elegido’, dueños de vida y sueños de los que creen sus esclavos, volvió polvo de estrellas a 4.000 angelitos palestinos, ninguno de ellos experto miliciano.

Oración y luto perpetuo frente a niños judíos por Hamás desmigajados. Sin importar dónde florezca, ‘La vida no tiene precio’, aseguran el Corán, la Torá y los Evangelios cristianos.

Este año María, corazón hecho trizas, y José, paciente y equilibrado, huirán sin esperar el instante con el Supremo acordado hace más de 2.000 años, sin importar que se pierdan subsidios y ofrendas de los Reyes Magos.

El que tenga oídos y ojos que oiga o lea la mixtura imperfecta de esta ‘prosa verseada’, escrita por terco y canoso aprendiz, convencido de que la poesía aún toca las fibras más sensibles del alma humana: “¡Devoraron a Palestina!”, patria del Nazareno, ese que enseñó el Padre Nuestro, multiplicó panes, peces, perdonó pecados y clausuró la Navidad para seguir el rastro, empapado en sangre, despojos y lágrimas, de palestinos mansos e inocentes, sandalias nostálgicas y desgastadas, lejos, muy lejos, de sus nidos envueltos en odio y llamas.