Las intenciones de entregar el patrimonio material, inmaterial y cultural de los Cartageneros, es parte de la histórica y progresiva “ expropiación “, a que hemos sido objeto las comunidades raizales y afros en la ciudad, fenómeno que no es nuevo, porque es consustancial a las políticas excluyentes, hoy concertadas entre la administración local y el gobierno central.

Cartagena como en los tiempos de la colonia, ha sido tratada como un botín, con brutal codicia, con sentido de apropiación, negociados que se adornan con los más sugestivos calificativos, esta vez, en desarrollo de la economía naranja, cuya acidez impacta y ofende la inteligencia y la conciencia colectiva.

Los Cartageneros, las comunidades afros y raizales, aunque no hayamos tenido el control de nuestro patrimonio, tenemos la autoridad ancestral y moral, para participar e intervenir en las decisiones que nos afectan, por ello, es justo objetar el acuerdo realizado entre la administración distrital y el Ministerio de Cultura, que intenta entregar parte de ese patrimonio a manos ilegitimas.

En la ciudad que ha resistido toda clase de ignominias, no resulta extraño, la anaranjada noticia, que aumenta la política de despojo, marginalidad y desplazamiento, a que ha sido sometida la población, orquestadas por décadas, por distintos actores públicos y privados. La ciudadanía y los actores del patrimonio han alzado su voz de protesta, exigen parar la privatización de lo público, me solidarizo.

La concertación inconsulta, unilateral, groseramente inconveniente, entre el alcalde y la ministra de cultura, desconoce la cultura, la propiedad y el sentido de pertenencia de quienes han sido los constructores del patrimonio ancestral, del cual hacen parte, nuestras murallas, castillos, baluartes, entre otros, edificados, levantados, bajo el siniestro imperio de la esclavitud, con el derramamiento de la sangre de nuestros ancestros.

Las reglas de la reparación étnica, obligarían a reconsiderar el acuerdo, por ello resulta increíble, que el alcalde Dau, inclinado ante el poder central, en rebeldía con la historia de la ciudad afro, y los derechos ciudadanos, en lugar de fortalecer la pertenencia raizal y comunitaria, optó por consumar el despojo.

El desatinado convenio, no solo es ilegítimo, sino que en mi opinión sería ilegal, toda vez que la ley de Distritos no facultaría al alcalde, para hacerlo y menos para vincular fundaciones privadas, por cuanto estimamos que no estaba autorizado para ello, de allí, que desde la iniciativa ciudadana solicitaremos las explicaciones pertinentes, porque creemos que aún es posible evitar la consumación de la decisión.

Abogado y profesor.