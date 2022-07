Aspirantes por montón a la Alcaldía de Cartagena

Aunque aún falta un poco más de 16 meses para que el gobierno de William Dau finalice, ya empiezan a sonar nombres a tutiplén de personas que pretenden tomar las riendas de Cartagena.

Es increíble las ganas que muchos de ellos tienen de administrar una ciudad con tantos problemas de antaño (pero bien sabemos por qué). No nos vayamos tan lejos: a la última campaña electoral para la Alcaldía se inscribieron 15 candidatos, eso sin mencionar a todos los que sonaron antes que se cerraran las inscripciones en la Registraduría.

Lo curioso es que por primera vez no se escuchó nada de Carlos Ng Ching, el taxista que en 2015 propuso ollas comunitarias con arroz chino para mitigar el hambre en los barrios más pobres.

El primero en inscribirse para las últimas elecciones fue Sergio Londoño, quien prometía que los corruptos se iban “a joder” y afianzó sus propuestas con el eslogan “Entre todos podemos”. También en plural habló Fernando Araújo, quien tuvo como principal mensaje: “Juntos haremos el cambio”.

No sé quién asesoró a Nabil Báladi, pero eso de “Habla Cartagena” no pegó. Lo mismo le pasó a Adelina Covo con su “¡No más!”. Tampoco cuajó el “Compromiso ciudadano por Cartagena” de Claudia Fadul, ni el “Cartagena Heroica” de Edison Lucio Torres. Mientras Germán Viana decía “Basta ya, actuemos”, Jaime Hernández Amín nos pedía: “Usemos el coco”. Yolanda Wong se decidió por: “La fuerza de Cartagena”.

Los últimos en inscribirse fueron Minerva Romero Julio, William Herrera y Rosmery Torres, que ni fu, ni fa.

Al final los más votados fueron los dos William. El de apellido García que nunca fue a los debates tenía como eslogan “Hagámoslo juntos”. Y el otro William (Dau), que llevaba un tractor de juguete, insistía en su discurso anticorrupción con la frase “Salvemos a Cartagena”. Con un plan de gobierno de no más de tres hojas, señalando en su canal de Facebook a “malandrines” a diestra y siniestra, y repitiendo que “el 70% del presupuesto de Cartagena se lo lleva la corrupción”, y que nos pellizcáramos porque “todos comen del mismo plato”, el veedor que llegó después de refugiarse en Estados Unidos tras amenazas y lloró al ver el estado tan lamentable del CAP en Nelson Mandela, se ganó el voto de más de 113 mil cartageneros. Olvidé mencionar a Armando Córdoba, uno de los 15 inscritos, que no llegó lejos con su eslogan “Nuestra Cartagena”. Se retiró para apoyar a Dau, quien como mandatario lo nombró secretario de Participación; sin embargo, no duró mucho tras la moción de censura que le hicieron los concejales.

Recientemente, Dau hizo nuevos cambios en su gabinete porque, dice él, sigue firme en su objetivo de salvar a Cartagena y cumplir con su Plan de Desarrollo. Mientras esperamos que eso pase, empiezan a llover nombres de aspirantes incompetentes y medios que les hacen eco sin entender que esto es en serio. Suenan ya las propuestas populistas a favor del mototaxismo, de por fin poner taxímetro, de Transcaribe acuático, de cero inundaciones, de cero sicariato... No falta quien salga a prometer que va irrigar el doble de plata que prometió el actual alcalde para los barrios pobres. Lo peor y lo más triste de todo... es que aquí cualquiera sin propuestas bien estructuradas puede ganar.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz