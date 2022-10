Asteroides y filósofas rusas

La semana pasada la NASA estrelló una sonda contra un asteroide. El objetivo era tratar de desviarlo y comprobar si somos capaces de evitar que una roca gigante choque contra la Tierra provocando un desastre. Aparentemente, la misión fue un éxito: se acertó al asteroide (una roca del tamaño de un edificio grande moviéndose a una velocidad de infarto a millones de kilómetros) y parece que el impacto de la sonda consiguió desviar levemente la roca, suficiente para que, en el caso de que hubiese venido contra nosotros, se hubiese cambiado su ruta evitando el apocalipsis.

Esta historia de triunfo de la ciencia y la técnica me hace pensar en una de mis mujeres favoritas, la filósofa estadounidense, rusa de nacimiento, Ayn Rand. En una entrevista que le hicieron en la televisión le preguntaron si ella, que se proclamaba atea, no se sentía impresionada por la magnificencia de las estrellas en el cielo, si eso no le hacía pensar en la necesidad de la existencia de un ser superior. Su respuesta, sencilla y sincera, fue que ella se sentía impresionada por los rascacielos, no por las estrellas, porque a esos los habíamos hecho nosotros, los humanos, y lo que le hacía pensar no era ningún ser superior, sino el hombre, que había sido capaz de salir de las cavernas y construir civilizaciones.

Viendo las imágenes de la sonda chocando contra el asteroide y siendo consciente de que una especie como la nuestra, que hace apenas un siglo y medio no podía alzarse del suelo, ahora es capaz de acertarle a una piedra en movimiento en mitad de la nada cósmica con un artefacto ideado por nuestra mente, me imagino la admiración que hubiese sentido esa diminuta y al mismo tiempo tan grande mujer que fue Rand ante la maravillosa especie humana, curiosa irremediable, ansiosa por ir más allá, incapaz de aceptar límite alguno, condenada a darle sentido a todo el universo con su existencia de criatura capaz de pensar.

En estos tiempos de proliferación de la estupidez, de negación de la razón, de utilización de otro de los grandes inventos de la humanidad (internet) para propagar la necedad, la mentira y el absurdo, cuando tantos transforman su frustración y su fracaso personal en odio y miseria públicos, cuando se rechaza la ciencia en nombre de la superstición, es más importante que nunca maravillarse ante los logros del ser humano, aquello de lo que somos capaces desde la razón. Construir rascacielos, desviar asteroides, cambiar el mundo.