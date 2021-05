Ataquemos al COVID-19 y cuidemos el comercio

Las medidas tomadas por el alcalde de Cartagena, Wiliam Dau, en el manejo de la pandemia, no han sido del todo acertadas, han estado llena de errores, desde que el importado virus, llegó a nuestro país y se asiló en Cartagena, que dicho sea paso entró prematuramente por los puertos.

Los errores pudieron tener alguna justificación en el manejo de la pandemia, por la ausencia de experiencias, pero creo, que a estas alturas, ha habido enseñanzas, aprendizajes, que son necesarios asimilar para garantizar la vida y la vida económica de los habitantes de Cartagena.

Todos los momentos y este en particular, exige que las autoridades aprendan a planear en las urgencias, los problemas y sus soluciones deben ser tratados como verdaderos estadistas, con conocimiento, con sabiduría, con imperturbable serenidad, con un sentido común elevado a la máxima potencia, provisto de ética y humanismo.

Los errores ya fueron cometidos, causaron daños mortales a la vida a la economía, a la sociedad y a los más débiles, pero ahora no es dable recoger la leche derramada, pero, debe evitarse que vuelva a derramarse, de allí, que es imperativo aprender de los errores.

En ese contexto, es preciso sugerir, que la protección de la vida, debe ir de la mano de la atención en salud, prioridades indiscutibles, enseñando y exigiendo el cumplimiento de las medidas de autoprotección, cuidando el autocuidado, al tiempo que se garantice en condiciones seguras las actividades comerciales.

Detener los niveles de los contagios y la letalidad de los mismos, son propósitos inaplazables, obligaciones urgentes, con vacunación incluida, pero también lo es, la preservación de las actividades económicas, que también están en alerta roja.

En ese orden , opinamos, que el nivel de ocupación de las camas UCI, el aumento de los contagios y de la mortalidad, no puede ser la única base para eliminar la movilidad y las actividades comerciales en forma general, sino que requiere también de un detallado trabajo de campo inter y transdiciplinario, que investigue las particularidades del territorio, esto, por cuanto las restricciones podrían ser parciales, por sectores, barrios, localidades, por ejemplo.

Estas restricciones temporales, podrían ser indiscriminadas y abarcar todo el territorio de Cartagena, pero debería estar probado, que en todos los sectores de Cartagena, que en toda la ciudad, ha sido imposible controlar las aglomeraciones, lograr el cumplimiento de las medidas de bioprotección y su relación causal directa el aumento de los contagios y muertes.

El alcalde Dau, no puede presumir que los contagios, muertes y comportamientos en medio del COVID-19, es igual en todos los barrios, sectores, localidades, que aconsejen tomar medidas universales en todo el territorio, para tomar dicha decisión, debió, ubicar, identificar, caracterizar pormenorizadamente cada uno núcleos poblacionales y determinar la presencia de aglomeraciones, indisciplina social y el incumplimiento de los comerciantes de las medidas ordenadas. Ello, justificaría la medida, pero el decreto no contiene, al parecer no lo hizo.

La protección de la vida y la vida comercial, en tiempos del COVID-19, no son incompatibles, deberían ser adoptadas según las particularidades de cada localidad, teniendo en cuenta las variables de cada territorio, a efectos de no seguir causando graves perjuicios a los establecimientos comerciales que han respetado las reglas de bioseguridad y evitado aglomeraciones.

Por tanto solicitamos al alcalde Dau; que antes de restringir las actividades comerciales, regule la entrada de turistas nacionales y extranjeros, exija pruebas negativas, evite todas formas las aglomeraciones y fortalezca las medidas de autoprotección. Cuidémosnos del COVID-19, pero cuidemos las actividades comerciales, estas son fuentes de trabajo, de ingresos, de vida y de salud.