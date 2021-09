¡Atención ICBF!

En diciembre del 2020, cuando esperaba el paso de una fugaz llovizna en la entrada de un almacén en la calle de la Cruz del Centro histórico de Cartagena, un grupo de seis jóvenes mujeres dialogaban en voz alta sobre los resultados de sus negocios, decían que aquí les iba bien, mejor que en Barranquilla o Santa Marta y por eso no podían quejarse. Yo escuchaba y reparaba sus caras, cuando de pronto una de ellas se paró, agarró a uno de los niños que las acompañaban, puso cara de tristeza y casi llorando le rogó a una mujer que salía del almacén que le regalara para el almuerzo de su hijo, la mujer la quedó mirando, no contestó y se fue. Mientras ella le entregó el niño a una de sus compañeras y siguió hablando como si nada.

En una tarde de la semana pasada cuando caminaba por la calle de La Moneda del Centro Histórico, observé a una niña de escasos 10 años correr detrás de 5 turistas extranjeros pidiendo que le regalaran una moneda, ellos no le ponían atención y la niña les insistía, al punto que uno de los turistas entró a un almacén de calzado, la niña lo esperó en la puerta y prosiguió. Entonces le grité: niña eso no se debe hacer, es un peligro para ti... a lo que no puso atención y siguió hasta que se cansó. De regreso venía con otros tres niños que me miraban y a su paso les dije en voz alta que esa acción era muy riesgosa para los niños, porque se exponían a infinidad de peligros contra su integridad, ya que ellos no sabían qué clase de personas eran los extranjeros.

Las dos situaciones narradas hacen parte de la realidad del Centro Histórico de Cartagena, donde se hace necesario que se tomen medidas inmediatas para prevenir la explotación a la niñez que es utilizada como señuelo para la mendicidad. Se debe realizar un censo para establecer el número, procedencia, identificación de las personas y el grado de familiaridad con los niños que los acompañan, con el fin de encontrar evidencias que permitan el restablecimiento de derechos de los niños y se puedan incluir a las mujeres en programas de rehabilitación social y generación de ingresos. También se debe hacer con los niños que ejerzan esa actividad aparentemente solos, ya que pueden ser inducidos y hasta obligados por personas mayores con fines lucrativos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está en deuda con la comunidad, y como entidad no puede esperar que una niña que pida limosnas a turistas sea objeto de un crimen sexual o feminicidio para poder intervenir, ni que los niños sigan criándose en las aceras de las calles; cuando deben gozar de la protección de un hogar, así sea sustituto.

*P.U. Comunicación Social Periodismo.

Especialista en Formación de Formadores.