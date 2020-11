¿Aulas o jaulas?

Desde cuando José Martí proclamó a los cuatro vientos: “¡Solo la educación os hará libres!”, sus palabras recorren el universo asegurando que, es en la tibieza de los pupitres y no bajo el fragor de los fusiles, donde germinan alas vigorosas e invencibles. Y así algunos no lo crean, todos somos miembros de una sola especie, nietos del Homo Sapiens, nuestro itinerante y común abuelo, quien dejó su nativa Tanzania dispuesto a conquistar los confines del mundo.

No es cierto entonces que se herede el genoma terrorista por el solo hecho de usar turbante y honrar a Mahoma. Los seres humanos nacen pacíficos, pero sufren la metamorfosis del odio cuando sobrevivir y educarse es casi un milagro.

La ciencia lo certifica, no obstante, líderes insensatos y crueles buscan la fiebre en las sábanas invirtiendo cuantiosos recursos, no en aulas sino en jaulas carcelarias, universidades del delito. Y en esa nos las pasamos, repitiendo los mismos errores de la “Patria Boba”, carcomidos por dirigentes sin escrúpulos agarraditos de los garfios con una justicia parapléjica y selectiva, la misma que aún no identifica a los asesinos de Jorge Eliécer Gaitán.

Como si faltara un botón de muestra, Confucio, hace miles de años, aseguró que “Donde hay educación no existen clases sociales”, dejando sin combustible la “Lucha de clases”.

La verdadera Revolución se alcanza a través de pupitres, instrumentos mansos capaces de silenciar fusiles y extinguir fosas comunes donde llegan las madres adoloridas buscando al menos una falange de sus hijos.

En todo eso pensó, hace un cuarto de siglo, el presidente-humanista Belisario Betancourt, al convocar el “Comité de Sabios”, encabezado por Gabriel García Márquez, con el firme propósito de redactar una Hoja de ruta: “Educación para el desarrollo”. “Aprender es recordar”, aseguraron los iluminados. Todos los niños nacen, sin distingo de raza o clase social, con facultades congénitas extraordinarias permitiéndoles ver mucho más allá de la realidad admitida por los adultos, como si se tratara de vestigios de un poder adivinatorio o manifestaciones de la intuición clarividente. Es misión primordial del Maestro abrir puertas a la motivación propiciando que alcancen sus propios sueños”.

Pasaron 25 años y aquellas palabras redentoras aún no germinan en un país donde el 75% de las familias agoniza entre la pobreza y la miseria, a las cárceles no le cabe un preso más mientras la educación pública memorística se empecina en adiestrar corderitos y en capar águilas caudales.