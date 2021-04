Autoritarismo viral

En el más reciente informe del Instituto V-Dem (Varieties of Democracy) de la Universidad de Gotemburgo, “La autocratización se vuelve viral”, se muestra el preocupante retroceso que registra en la última década la democracia global, que asiste a la consolidación de los autoritarismos a lo largo y ancho del globo. El hecho no fuera tan llamativo si no fuera porque esta tendencia se vive en las democracias más grandes del mundo (EE. UU., Brasil e India), lo que significa que el 34% de la población mundial vive en países con procesos de erosión democrática.

En medio de un contexto “sostenido y estable”, se presentan restricciones a las libertades individuales producto de las cuarentenas y los estados de excepción a causa del COVID-19. Los riesgos planteados por la publicación europea se refieren a la posible permanencia de estas medidas en un ambiente donde prima el populismo, la crisis económica y la duración de la pandemia.

En principio, Colombia no está tan mal clasificada. Sin embargo, cuando se mide el índice del “estado de la democracia liberal”, el país muestra una tendencia a la autocratización. De hecho, las actuaciones gubernamentales —tendientes a ubicar en las ramas del poder y en organismos de control a personas cercanas a su partido y de partidos aliados— ponen en riesgo la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que reducen el grado de estabilidad de “la democracia más antigua de Latinoamérica”.

En mitad de la autocratización se ha abierto el calendario electoral. Desde entonces, se perfilan algunas candidaturas a Congreso y Presidencia y uno que otro exabrupto legislativo, como la propuesta de alargar el período del presidente Duque y de los congresistas, utilizando como excusa la pandemia.

Frente a estos despropósitos con tintes autoritarios, recibimos con esperanza las elecciones celebradas el pasado fin de semana en Perú y Ecuador. Estos comicios nos muestran la senda que debe transitar Colombia en materia de pedagogía, autocuidado, bioseguridad y garantías para todos los actores involucrados en la competición electoral.

¿Cuál es el papel de las autoridades locales y nacionales? Hacer una adecuada planeación electoral y ejecutar medidas sanitarias, crear protocolos y escenarios que permitan el desarrollo de estos comicios y que garanticen la participación del mayor número de votantes en todos los rincones de país.

Con una preparación adecuada y con el compromiso de autoridades y ciudadanos, no debe haber problemas para realizar unas elecciones justas y competitivas. Todos debemos ayudar a combatir el virus autoritario que también recorre el mundo.

