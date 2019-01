Ayer y hoy

Mientras la ciudad finaliza y recoge los arreglos navideños y pesebres con la referencia de llegada de los sabios del oriente, valdría la pena reflexionar.

En donde volvió a nacer Jesús, a Él le pedimos que repitiera en el pesebre de nuestras almas, y se hace necesario monitorizar este hecho en la medida en que derramemos mucho amor, perdón, solidaridad, misericordia, y que los valores espirituales y morales empiecen a reinar con nuestros actos y en la convivencia de nuestros hogares para este 2019.

Cartagena no puede ser la tierra de Herodes, esa donde el reinado del egoísmo, poder, engaño, arribismo, doble moral y corrupción, llevara a asesinar a miles de niños. Por similares circunstancias hoy en esta capital mueren por la desnutrición, drogadicción, alcoholismo, intolerancia y delincuencia. A esas personas no les pudimos garantizar sus necesidades, sus derechos y su formación.

Cartagena no puede continuar con la matanza de los inocentes, hoy necesita más que nunca del concurso de todos, no se requiere disparar un proyectil o hundir un puñal para cercenar la vida, son nuestros actos del individualismo, indiferencia y apariencia, los que producen proyectiles superiores a los convencionales.

Hay que replantear el gran derroche. Constaté con muchos hogares el exceso de preparativos que pudo ser utilizado y/o entregado a una fundación que se dedique a la recolección y uso de quienes no tuvieron la oportunidad de participar en cenas abundantes.

Es el talento humano que se mueve sin la presencia de Jesús en el corazón y que tenemos que revisar. ¿Qué tanto de nuestros ingresos destinamos para el apoyo de los hermanos? o ¿Cuánto acaparo en los negocios y la contradicción de mis utilidades? ¿Cuánto miento y señalo crucificando para mi propio interés?

La ciudad necesita un buen gobierno, preparado y conocedor de la economía, la sociología y el medio ambiente, que sueñe a 30 años y que entienda que el desarrollo es integral bajo los pilares de la hacienda pública, planeación, educación y cultura ciudadana. La confrontación de cuál de los sectores (gremial, político o cívico) es mejor, es un tema a recoger, es la ética, la preparación, la consciencia y la operatividad lo que hará a un buen gobernante.

Aspirantes a la Alcaldía, recuerden que Cartagena no tiene actualizado el POT, inconcluso un PEMP, no ha oficializado el estudio de cargas de playa, no ha cumplido el plan sectorial de turismo, no hay un plan maestro para nuevas vías; hace más de una década no se construyen pretroncales distintas, los parqueaderos andan sin reglamentación.

Recuerden que 4.000 estudiantes se quedan sin ingresar a la universidad anualmente, no hemos recuperado el 90 % de los predios públicos invadidos, Juan Angola con respirador artificial por sus arterias tapadas, y la inundación por las mareas continúa.

Propongo abrir un canal donde se asista a describir el mal técnicamente y a plantear soluciones.