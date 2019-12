En estos días de bastante conmoción, produce mucha perplejidad la manipulación que hacen las redes sociales de nuestras emociones. Una avalancha de mensajes con posiciones extremas y en donde es difícil identificar lo cierto y lo falso. Algunos amigos, como remedio a esta situación, tomaron la decisión de retirarse de las redes. En mi caso continúo consultándolas pero evitando o dejando de seguir a aquellas personas que derraman odio, sea cual sea su posición ideológica. Es muy importante para nuestra sociedad que bajemos la guardia y tomemos consciencia que lo expresado en las redes puede tener consecuencias desafortunadas.

Tengo amigos en todo el espectro político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Todos, en general, son personas bien intencionadas que tienen sus posiciones claras. Cada grupo expresa sus preocupaciones por la polarización del país y el daño que le hace a nuestra sociedad. Sin embargo, para cada extremo la culpa es del otro lado, por su mensaje de odio, y del centro, por no tomar posiciones contundentes.

Ninguno de ellos parece darse cuenta de las consecuencias de sus palabras, solo miran lo que hace el otro extremo. Cada uno justifica su posición y tienen, según ellos, argumentos sólidos para respaldar sus ideas y sustentar que son las correctas. Con esta visión, por supuesto, el que polariza es el otro, el que siembra odio es el otro, el que divide es el otro.

Y por ahí vamos por las redes sociales creyéndonos amos y dueños de la verdad revelada y cuestionando a los demás sin medir los resultados de nuestras palabras. Señalamos culpables como si conociéramos plenamente lo sucedido, damos órdenes a los demás de lo que deben o no deben hacer, elogiamos a los que piensan igual porque validan nuestras posiciones y, lo peor, seguimos expresándonos en caliente ante cualquier situación, sin filtro alguno expresamos lo primero que se nos viene a la mente.

Creo que el momento que vive el país nos invita a bajar la guardia. A cuidar nuestras palabras y asumir una posición respetuosa sobre las opiniones de los demás. No todos debemos pensar igual y tener una determinada posición no nos hace una mejor o peor persona, simplemente somos diferentes y debemos respetar las diversas opiniones. Manejemos las redes sociales con responsabilidad y, tal vez lo más importante, dejemos de responder en caliente porque la rabia no suele ser un buen consejero. En nuestras manos está construir una mejor comunicación con quienes nos rodean.