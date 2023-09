En otras oportunidades he mencionado lo difícil que puede ser para alguien del común entender la desgracia que representa una detención preventiva o la pena de prisión. Solo cuando aquel infortunio toca nuestra puerta o la de seres queridos es posible comprenderlas.

Entiendo que el dolor va más allá de creer que ese allegado es inocente; surge de no considerar que esa persona conocida, implicada en un delito, sea merecedora de un tratamiento penitenciario tan hostil y cruel como el colombiano. Ahora bien, esa premisa admite excepciones, pues se conocen casos donde los familiares de un procesado son quienes más celebran que el Estado lo aprisione, pues con respecto de ese individuo solo quedan métodos extremos para poder “reinsertarlo” a la sociedad.

Y no hablo de una conducta punible en específico, sino del ser humano que está detrás de cada una y, en el caso de los culpables, de las motivaciones, que no siempre serán justificantes. No podemos negar que estamos ante una sociedad punitiva, que únicamente busca soluciones a las problemáticas sociales en el derecho penal, a través de la creación de delitos, el incremento de penas y la prohibición de subrogados o beneficios, olvidando que la finalidad de la pena es la resocialización y no la venganza. Es claro que no todos los condenados necesitan tratamiento penitenciario, de hecho, en muchos casos la comunidad y las víctimas pueden sacar mayor provecho de una persona penada, con su trabajo, gestión o conocimiento, que privándolo de la libertad. Sin embargo, la ley populista genera un límite que bloquea la libertad del juez en la concreta evaluación y determinación de la pena a imponer y la forma de cumplirla, esto porque la misma norma fija montos mínimos, máximos, cuartos de movilidad e incluso, prohibiciones, antes de detenerse en la necesidad real de la pena, atendiendo la personalidad del justiciable.

Si se deconstruyen las barreras punitivas y se deja en libertad al juez de escoger la sanción o disponer o no su ejecución, sin atender a los límites impuestos por la ley, se podría humanizar la pena, entendiendo que a la cárcel solo debe ir quien en realidad necesite tratamiento penitenciario, de cara a la realidad y no a los fines diseñados desde las frías oficinas del congreso.

Me gusta la filosofía inmersa en la llamada ley de excarcelación de madres cabeza de familia, las que podrán salir de prisión y prestar servicio de utilidad pública. Como siempre, esta pretensión esta supeditada al cumplimiento de muchos requisitos y tiene grandes limitaciones, pero puede ser el comienzo de políticas realmente humanitarias, sin barreras.

*Abogado.