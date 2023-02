Entre tantas dificultades que padece Cartagena se pasa por alto la baja estima colectiva de sus habitantes, que están acostumbrándose al caos, al desgobierno, acompañados de la convicción que no saldrán del estiercolero. La ciudad sufre de «policrisis»: la aparición simultánea de varios hechos que llamaremos catastróficos.

Para asombro de residentes y visitantes, la ciudad es un Bazurto gigantesco, con todo lo que ello significa. Observen lugares en La Castellana, Bocagrande, El Laguito, Santa Lucía, Manga... Mención aparte merece el Centro Histórico, burdel a cielo abierto, piedras sin dueño, microtráfico, inseguridad y hedentina eterna que sube hasta el despacho del desgastado e indiferente alcalde, quien da batallas mayores convirtiéndolas en menores, que cree ganar y pierde y no hace camino al andar. Se necesita quebrar el perverso ciclo de la frustración: cada cuatro años reverdecen las esperanzas para sacar a Cartagena del atraso y cada cuatro años esas esperanzas se marchitan. ¡Basta! Pero, ¿qué hacer para salir del atascadero? Hay propuestas puntuales a las cuales me referiré cuando haya oportunidad. Pero, vayamos más a fondo. No obstante que muchos políticos menosprecian el conocimiento, señalemos algunos fundamentos teóricos esenciales para lograr un proceso exitoso y no sea una lista de mercado la transformación de la urbe: diseñar un acuerdo de mínimos con máximos consensos, identificar la misión principal que concatene los demás eslabones como base del nuevo gobierno local, voluntad política, recursos financieros y, por supuesto, hallar a quien lidere un equipo para desarrollar la misión o misiones, que deben ser «audaces e inspiradoras, con una amplia relevancia social, tener una dirección clara y centrarse en prioridades, ser medibles; ambiciosas (...), intentar algo que normalmente no intentarían...» (¿Cómo seleccionar las misiones de innovación? Mazzucato, 2018). Agreguemos que Cartagena debe convertirse en «smart city»: ciudad inteligente que recurre a avances en tecnología, información y comunicación para incrementar la calidad de vida de los habitantes, con desarrollo sostenible, mayor eficacia en la utilización de los recursos, clara gobernanza –gobernar para alcanzar desarrollo económico, social e institucional con participación del Estado, la sociedad civil con sus grupos de interés y el mercado–, planificación, proyección internacional, inclusión y cohesión social, movilidad y transporte, con concurrencia de los sectores público, privado –¡amplíen los actores!–, gobierno central, departamental, cooperación internacional, autogestión de comunidades capacitadas para el efecto. La misión, por ejemplo, de erradicar la pobreza e invertir en capital humano debe entretejer todas las variables para construir la ciudad que queremos.

Esta misión tendrá dificultades a tutiplén, entre ellas, que en Cartagena para cada solución, un problema. Por ello, recordemos la frase de John Kennedy: «Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil».