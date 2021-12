Como ciudadana les confieso que me sentí agredida, así como cada quien cree tener derecho sobre los derechos, sin tener en cuenta a los demás pasando por encima de las normas, de igual manera cada individuo debe conocer sus límites y entender que los demás existimos y como tal merecemos un justo trato. Hoy puntualmente estoy refiriéndome al bloqueo del día 16 de diciembre a la altura de Seguros Bolívar, a la entrada de Bocagrande. Casos se han visto en esta ciudad, pero cada vez más la ley pierde su marco y se desborda el caos porque, aunque todos creemos tener derecho a..., estamos obligados a respetar las leyes, porque de seguir como viene sucediendo no sabremos a quién acudir para evitar estos atropellos contra un colectivo. Mientras exista déficit en la bolsa de empleo y la oportunidad para laborar escasea, las personas en su rebusque han decidido no solo invadir el espacio público como oficina, sino que cada vez más se adicionan en cantidades alarmantes, creando no solo desorden e incumplimiento a las normas, sino que se dan a la tarea de agredir a los demás a través de su inconformismo para reclamar o llamar la atención de las autoridades, poniendo a su vez en riesgo los derechos de la ciudadanía. Si bien es cierto que las organizaciones de las playas con confianza legítima (900 personas) como ellos dijeron a El Universal no estar de acuerdo con el bloqueo que duró más de cinco horas, promovido por los que no se encuentran con confianza legítima y léase bien, que ya suman aproximadamente otros mil, nos damos cuenta de que cada quien como puede va escarbando hasta encontrar un lugar donde anclar metafóricamente hablando porque son itinerantes y poco a poco van afincando su posición sobrepasando las normas y finalmente haciendo lo que les da la gana como sucedió el jueves. Y sí, todos tenemos derecho exigir, eso no es lo que pongo a discusión ni estoy en contra de los que buscan trabajo para suplir sus necesidades, porque yo estoy cansada de exigir explicaciones por las tarifas y los subsidios excesivos que nos castigan en cada recibo de servicios públicos y siendo sumas chupasangre y para lo que las entidades tienen siempre una respuesta legal ya sea bajo decreto local o bajo orden nacional como me sucedió hace días con Pacaribe que está vigilado por Superservicios y me vinieron a explicar personalmente el valor de las tarifas facturadas por uso y estrato en porcentaje, son por dar un ejemplo: estrato 6, 245%, Estrato 5, 90%, estrato 4, 0%, estrato 3, -15%, estrato 2, -40%, estrato 1, -70%. Me toca tragarme todos los sapos y bien quisiera convocar a la comunidad e ir a cerrar cuanta vía troncal exista para ser escuchada. ¿Y quién dice algo sobre Afinia? ¿Y cómo nos resuelven los regulares servicios de Internet y telefonía? Ciudadanos, más respeto por favor.

*Escritora.