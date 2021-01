Brisa fresca

Colombia está recibiendo una bienvenida bocanada de aire fresco con el petróleo Brent a US$56 dólares por barril. Ese precio no se veía desde hace casi un año, cuando desavenencias entre pesos pesados y la pandemia lo redujeron a un tercio. Es bueno tanto para la economía nacional, como para las finanzas públicas.

El beneficio de un mayor valor por barril de petróleo es doble: la mejor remuneración y el estímulo para producir más barriles. A principios de año pasado se preveía que Colombia extraería 900.000 barriles por día (b/d) en el 2020. Pero en los últimos 10 meses llegó apenas a cerca de 750.000 b/d en promedio. El menor valor del petróleo propició que se cerraran los campos más costosos y se redujera la inversión en mantenimientos.

El ya próximo control de la pandemia ha contribuido al repunte del crudo, pero el inmediato factor determinante ha sido la decisión de Arabia Saudita de retirar unilateralmente hace un par de semanas un millón de barriles del mercado. No la acompañaron en recortes sus socios en la OPEP ampliada (OPEP+), que incluye Rusia. Habrá que esperar el repunte de las economías desarrolladas para saber a qué ritmo, manteniendo precios, se reabsorberá la paulatina reaparición de los barriles eliminados por los saudís.

La OPEP+ mantendrá el mercado bien surtido. Es dudoso que los precios suban muy por encima de los valores actuales. La razón es sencilla: el fracking. Las grandes naciones petroleras no permitirán que el genio se escape de nuevo de la lámpara. Ese componente de alto costo de la oferta, muy escarmentado por su debacle financiera cuando, salvo los mejores, no pudo ni siquiera recuperar el capital invertido, se mantendrá a raya. Las épocas de desenfreno no volverán, como las golondrinas de los enamorados de Bécquer.

Hay un corolario del recuadre petrolero que convendrá a Colombia. Resulta que desde hace cinco años el suministro de crudo de Arabia Saudita a los EE. UU. ha venido declinando. Era de un millón de b/d en 2015 y el mes pasado se redujo a cero. Si bien no permanecerá tan bajo, no deja de ser un descomunal hito geopolítico: adiós a la dependencia del Medio Oriente. Varios presidentes de USA apostaron sus reputaciones a lograrlo. Y significará un terremoto en política exterior. ¿Cuánto tiempo mas permanecerá la Quinta Flota en Barein?

El reacomodo valorizará los modestos barriles colombianos. Los EE. UU. privilegiarán los suministros del continente americano: Canadá, Brasil, Colombia y próximamente la Guayana. Brisa fresca era el combustible de los Galeones para ir a acurrucarse en la acogedora rada en Cartagena en tiempos de don Sancho Jimeno, su adalid en 1697.