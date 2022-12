El buen juicio político es una dimensión no disponible para todos los ciudadanos integrantes de una sociedad. Muchas veces aquellos personajes que exhiben la categoría de líderes, no alcanzan a vislumbrar que esa aptitud sobresaliente no está deambulando en el ambiente y mucho menos se aprende o ejercita con la simple aproximación a una escuela o universidad. El profesor Joan Prats manifestaba que los ciudadanos con buen juicio político captan las anomalías, las amenazas y oportunidades, soportan la presión, crean sistemas de información, proponen metas creíbles y movilizadoras, crean conceptos e imágenes, superan bloqueos que previamente parecían insuperables.

La diferencia en el ejercicio del liderazgo entre Gandhi y Hitler radica específicamente en los valores y los procedimientos utilizados por cada uno de ellos para alcanzar los objetivos.

Gandhi desarrolló un método de acción social directa para alcanzar objetivos políticos y sociales basado en los principios del coraje, la no violencia y la verdad denominado Satyagraha. Aquí el comportamiento vale más que lo que consigue.

En el caso de Hitler, utilizó la propaganda para multiplicar adhesiones magnificando a un hombre. Esta es una expresión de cómo la propaganda cambia el amor al prójimo por el terror al prójimo. En el Estado autocrático concebido por Hitler al igual que en las experiencias históricas del fascismo y justicialismo hay una dependencia absoluta del individuo respecto a la nación o al Estado. La nación lo es todo y el individuo solo tiene identidad en cuanto hace parte del Estado.

La sociedad cartagenera pasa por profundas tribulaciones, cuya superación no se encuentra en manos de liderazgos transaccionales tradicionales amparados en la supervivencia del clientelismo. Se requiere superar la simplicidad. Se necesita buen juicio político.

Isaiah Berlín sancionaba que el ingrediente indispensable del buen juicio es el conocimiento seminstintivo de esas profundidades, el discernimiento de las intrincadas conexiones entre la capa superficial y los estratos más profundos de la vida social e individual. En ese orden de ideas, el profesor Joan Prats puso de manifiesto que los buenos políticos necesitan guías o principios éticos que les ayuden a conseguir el respeto de las audiencias para estar en capacidad de responder asertivamente los siguientes interrogantes: ¿conozco mis motivaciones y ambiciones últimas?, ¿tengo una medida adecuada de mis capacidades?, ¿soy capaz de reconocer y resistir las peores tentaciones del poder?, ¿conozco mis modelos mentales, ¿Soy capaz de comprender los modelos mentales de mis interlocutores y adversarios sin dejar de ser fiel a mis propósitos?, ¿soy capaz de resistir al oportunismo del cambio?, ¿soy capaz de cambiar cuando resulta necesario?