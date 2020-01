Buenos propositos

Los humanos, como se dice de los perros, también tenemos la habilidad para detectar el aura de los demás, y en el alcalde se percibe uno bueno. Se puede observar en cómo la gente se le acerca, y en cómo él recibe esos acercamientos, aun después de haber sido elegido: los disfruta. Se percibe sinceridad en todo lo que hace, y en todo lo que dice.

No hay duda de que estamos frente a un hombre bueno, desinteresado, altruista, lleno de buenas intenciones. Me recuerda nuevamente la frase de Albert Einstein cuando dice que: “Por alguna extraña razón el hombre se siente inclinado a devolverle a la sociedad, parte de lo que ha tomado de ella”, porque logrado lo básico para la supervivencia, Dau se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan, se siente parte de ellos, disfruta genuinamente su cultura.

Sin embargo, las buenas intenciones no bastan. Además de haber escogido los colaboradores mediante un mecanismo que combinó idoneidad y feeling personal, hay que blindar todo el equipo contra la corrupción; porque la corrupción va más allá de pagar favores, que en este caso no; también la hay en las tentaciones de sobornos, las trabas burocráticas y en la intimidación, que se presentan en cada préstamo o erogación. Bien es sabido que el sistema corrompe al funcionario. Hay que evitarlo, e idear estrategias efectivas para lograr los fines.

Es acertado, por ejemplo, crear empleos directos en cooperativas, sin burocracia ni empresas intermediarias, para realizar tareas muy variadas en la conservación del medio ambiente, la infraestructura y el amoblamiento urbano; los parques, las unidades deportivas, los colegios y los centros de salud, entre otras, porque, además de ocupar a la gente, el dinero queda en manos de los sectores populares dinamizando su economía. Y porque ganarse el dinero trabajando en actividades materiales que merezcan reconocimiento social, incrementa el autoestima; sin embargo, no es una tarea fácil organizar esas cooperativas, evitar el derroche y la sobre o subvaloración de las actividades.

También es bueno acabar con los peajes, pero no se puede ignorar que sin peajes no hay cómo construir vías nuevas, ni mantenerlas, y cargándole todo el costo a unos pocos, las mulas de carga, por ejemplo, le puede restar competividad al puerto y a la ciudad: es más práctico cargar los costos a muchos vehículos y sale más barato el peaje. A los pobres de verdad, ¿qué les va a importar que le cobren peaje a los que tienen para comprar carro y gastar cada semana cien mil o más pesos en gasolina, cuando ellos no tienen cómo pagar cinco mil o más cada día para movilizarse? Pero si les importaría que el Gobierno gaste dinero en construir vías que nunca van a usar, simplemente para que quienes sí las usan no paguen, pudiendo gastar ese dinero en mejorarle sus condiciones de vida.