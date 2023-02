Cada vez más emigrantes

Leía el otro día en la edición americana de un diario español, que el número de colombianos que emigraron del país en el año 2022 fue de 547 mil personas. Para hacerse una idea de si esto es mucho o poco, y como la noticia continuaba diciendo, la media de colombianos que emigraron durante la última década fue de unos 200 mil al año. O sea, que en el año 2022 emigró más del doble de lo que habitualmente emigra. Incluso respecto a los peores años de la violencia, a principios de siglo, las cifras actuales doblan a aquellas. La pregunta inmediata es obvia: ¿por qué?

Quizá la respuesta sea la economía y los estragos que hizo el COVID, lo cual, sumado al prolongado cierre de fronteras, haga que ahora se vayan de golpe los emigrantes de dos años juntos. Quizá sea la delincuencia, a la que no pocos amigos me hacen referencia constantemente, diciéndome que en los últimos tiempos se ha disparado, haciendo que vivir en Colombia sea una experiencia de alto riesgo. Quizá sea la falta de perspectivas para unos jóvenes preparados, pero con mínimas opciones de conseguir trabajos dignos y bien pagados. De hecho, la mayoría de los que emigran son jóvenes. Quizá sea la falta de esperanza de muchos, que gobierne la derecha, la izquierda o cualquiera, han concluido que hay países que nunca saldrán del hoyo. O quizá sea todo junto.

El caso es que Colombia se descapitaliza del capital más importante: su gente. El petróleo, el carbón, el café... Todos esos recursos no valen nada si el país no tiene gente formada. Y, sea cual sea el motivo, la gente se está yendo. Yo, como español que tras vivir casi una década en Colombia la considera su segunda patria, pero que es consciente de que su patria natal necesita gente porque en España no es que se vayan, es que no nacen, me alegro egoístamente, porque sé que la mayoría de esos emigrantes vienen aquí. Me pasé años diciéndoles a todos los colombianos que me quisieron oír: váyanse a mi país, no tenemos niños, necesitamos gente joven y con ganas de trabajar, emigren, por favor.

Pero si fuera colombiano y viviera en Colombia, me preocuparía seriamente. Si una gran parte de tu juventud, la que ha estudiado, se ha preparado y tiene empuje, se va del país, ¿quién queda en el país? ¿Quién hará que Colombia mejore? Entender el fenómeno de la emigración y darle soluciones haciendo que los colombianos se queden en su país debe ser una prioridad para el Gobierno. Urge.