Muchas veces los nombres que los pobres les imponen a sus barrios son nada piadosos y casi ofensivos en su cruda realidad: Arroz Barato, Chapacuá, El Pozón, Tanga Mojá; y a veces están lejos de la realidad cuando bautizan Villa Hermosa a un barrio de invasión en Nelson Mandela, construido debajo de las líneas de alta tensión con sus torres amenazantes y arriba de una tubería de gas natural peligrosísima, ah, y su entrada y vía principal es la calle de la polvareda. ¡Hágame el favor! Bueno, y es allí donde acabamos de inaugurar un nuevo comedor social: “Los Hijos de María”, de doña Ludi Rudas, otra obra de Corazón Contento con inspiración de la pastoral de la Arquidiócesis de Cartagena. La casa madre queda en Revivir de los Campanos y la mamá grande Agripina Perea es la directora operativa de la fundación y la impulsadora de la multiplicación de nuestros comedores que desde la próxima semana van a ser tres con la ayuda de Dios y de todos ustedes otro 250 niños que todos los días de lunes a viernes van a tener un plato de comida caliente y balanceada en lo posible, además de unas clases para un desarrollo integral, por un total de 750 niños que diariamente pueden acceder a un plato de comida. Perdóneme pero voy a hacerle una cuentas: 75 kilos de arroz diarios son $300.000 diarios, por 5 días a la semana son 1.500.000, 6 millones al mes solo de arroz. No voy a seguir porque ya me falta el aliento, por lo menos necesitamos 12 millones al mes para sobrevivir. ¿Será que podremos? ¿Será que dimos el paso más largo que la pierna? Cuando leo de los miles de millones que el distrito entregó a fundaciones de pipiripao que ni siquiera tenían sede o teléfono o representante legal, se me abre una luz de esperanza porque si les dieron a unos malandrines es muy posible que nos den a nosotros que el año pasado entregamos 60.000 almuerzos, y que vamos por 200.000 este año. ¿Quién será el ángel guardián de Corazón Contento, serás tú William Dau, serás tú Alejandro Santo Domingo? ¿Serás tú Jota? ¿Serás tú gobernador Blel, serás tú Gonzalo Córdoba, serás tú Sánchez Cristo?, ¿Serás tú Simón Beetar? ¿Serás tú Enriquito? ¿Serás tú Alfonso Hilsaca? ¿Serás tú Fernando Abello ¿Serás tú Roberto? ¿Serás tú Menzel Amín? ¿Serás tú Jaime de la Cruz? ¿Serás tú Dany Arenas? ¿Serás tú Armando? ¿Serás tú Zorro de Toledo? Serás tú... ¿Será el presidente, o la primera dama? ¿O serán los corruptos contratistas de los elefantes blancos? ¿Será Odebrecht?, ¿o serán los políticos millonarios?, no puede ser que todo quede en las manos de dos ciudadanos, Gabriel y Salvo hasta de diferentes corrientes políticas que estén logrando sin discusión una obra mastodóntica solo con la ayuda de ciudadanos comunes y corrientes, no somos nosotros los que tenemos que lograrlo, este es un problema de Estado. Se aceptan consejos y sobre todo donaciones, todo el arroz del mundo, gracias.