Cambiar la historia

Una palabra podría definir el estado anímico de los cartageneros en los últimos años: desesperanza. El término se incubó más allá de logros personales o grupales en el subconsciente colectivo. Motivos, de sobra: once alcaldes en siete años de interinidades y elecciones atípicas y escándalos de corrupción por todas partes pusieron a la ciudad en el pináculo de la vergüenza nacional. Pobreza, desigualdad, inseguridad, informalidad, poca planeación, inundaciones, desorden en movilidad, ausencia del Plan de Ordenamiento Territorial, precariedad en salud, educación, vías, entre otros males, dieron cuerpo a un estado de abatimiento generalizado a pesar de avances en el turismo y la actividad portuaria, industrial y comercial.

Aún se escucha decir que Cartagena es ciudad inviable, que tocó fondo, que no tiene salida, que ha sido manejada por pícaros, que sus hijos no la respetan ni la quieren, que aquí todo el mundo hace feria, que sus políticos y empresarios son corruptos. Pero algo pasó el 27 de octubre. El triunfo de William Dau Chamat inició un proceso a la inversa: comenzó a respirarse un nuevo aire con la decisión ciudadana de elegirlo para que rija los destinos de la ciudad y enderece su rumbo perdido. El reto es gigantesco más no imposible aunque algunos desconfían del timonel que comenzará a gobernar desde el 1 de enero, que ha cosechado algunos enemigos poderosos y cuyo verbo levanta ampollas. Dau lo sabe, ha medido sus alcances y pedido el acompañamiento de los cartageneros para avanzar en esa cruzada que busca recuperar la confianza extraviada.

Aquí podría prosperar un exitoso laboratorio contra la corrupción y las malas prácticas del contubernio público privado que ha florecido en medio del desorden, porque el nuevo alcalde está seriamente comprometido con esa causa y la mayoría de ciudadanos también. La gente se hastió de tanta corrupción, de los políticos que manejan la ciudad sin soportes éticos ni morales y anhela un nuevo rumbo para ella.

Cada ciudadano puede ser aliado de la política pública que emerge para los próximos cuatro años, un compañero entusiasta del cambio, una ayuda esencial en la búsqueda de soluciones para los múltiples problemas que se enfrentan. Esa anhelada cruzada por Cartagena no puede ser mesiánica ni estar apoyada en un solo hombro -Dau como alcalde en el palacio de la Aduana-, sino cimentada en una suma de voluntades que sirva de coraza contra cualquier intento de desviar el camino que se emprende para regresarle la dignidad a una ciudad mancillada. Solo entre todos se puede cambiar la historia reciente de deshonra y desvergüenza.