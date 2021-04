Existen varios factores por la cual la humanidad debe preocuparse y tratar de resolver: pobreza extrema, falta de oportunidades laborales, la pandemia (considero que está entrando en la etapa final una vez se vacune el 70% de la población mundial) y el Cambio Climático. Sobre este último me referiré en este artículo, uno más de los muchos que se han escrito, pero si no se toman medidas extremas en corto tiempo, se podría llegar a un punto muy peligroso de no retorno que podría extinguir la raza humana.

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc.

El mayor responsable del cambio climático se debe al uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón que aumenta la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Durante siglos, la cantidad de CO2 había permanecido estable en la atmósfera, pero desde 1750 al comienzo de la era industrial, se incrementó 30%. El 30% de la radiación solar se refleja nuevamente hacia el espacio, pero al incrementarse el CO2 estos gases no dejan que el calor regrese al espacio, produciendo un calentamiento en la atmósfera terrestre a través del efecto invernadero. El cambio climático de la tierra afecta el ciclo hidrológico del agua que describe los procesos que conducen al movimiento de ella en todas las zonas de la hidrosfera.

Los principales gases responsables del calentamiento global son: 6% óxido nitroso, 11% gases refrigerantes, 12% ozono, 16% metano y 56% CO2.

Todos los días, no importa la época del año, ya sea en el hemisferio norte o en el sur, la noticia nos trae cómo los efectos como inundaciones, sequías, tormentas de nieve, huracanes, tifones, etc. son cada vez más fuertes dejando a su paso destrucción, pobreza y pérdidas de vida y estos fenómenos cada vez son más frecuentes.

Afortunadamente los países más desarrollados y causantes del 80% del calentamiento global son conscientes de ello y EE. UU. que con el gobierno anterior se había apartado de liderar una política global que mitigue las causas del calentamiento global, nuevamente ha enderezado el rumbo con el actual gobierno de Biden y ya está citando a una reunión de más de 39 países (entre ellos Colombia) para estudiar las medidas urgentes que se deben tomar. Pero igualmente cada uno de nosotros somos responsables por el cambio climático, por lo que debemos priorizar la enseñanza en colegios y escuelas de las causas y efectos del cambio climático para tener mayor conciencia de ello.

Este artículo sobre el tema puede ser consultado en: https://www.researchgate.net/publication/316914758