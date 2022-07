La semana que cierra será recordada como la del inicio de la institucionalización del cambio democrático decidido en las urnas y, pensando en positivo, la que nos conducirá a afrontar con unidad y pluralidad, la superación de las causas que limitan el derecho a vencer el hambre y el conflicto, y así ensanchar la justicia social y ambiental, obligación social que no da espera. Así lo asumió el presidente Petro y de allí la alianza fraguada con los partidos políticos y expresada en la configuración del nuevo Congreso, donde las mayorías garantizan la aprobación de las reformas requeridas para superar la histórica inequidad, corrupción y violencia que nos limita como nación. Y ello es posible, entre otras, porque el cambio es integral, ineludible: el 61% de los legisladores son nuevos; de los 294 elegidos 181 llegan y 113 repiten; 86 son mujeres: 32 en el Senado y 54 en la Cámara, un 28.5%, muy cerca al 30% fijado por la ley de cuotas que, no dudo, en la reforma política subirá al 50%.

Por primera vez el presidente de la izquierda, el opositor de antaño, contará con las presidencias y mayorías en Senado (78 de 108) y en Cámara (136 de 186) para hacer realidad “no una época de cambio sino el cambio de época”, como lo expresó Roy Barreras en su posesión, al identificar las voces alternativas allí reunidas: luchadores sociales, víctimas, campesinos, artistas, ambientalistas, jóvenes, mujeres, el espíritu de los 9 millones de víctimas del conflicto, hoy con voz y voto y una mística que, seguro, recuperará el prestigio de ese Congreso que el 20 de julio recibió, escuchó y protestó el discurso del expresidente Duque, con sus realidades y otros “logros” que generaron el indignado grito colectivo de mentiroso, repetido por sectores en ese Congreso reunido en pleno. No escuchó a la oposición y el talante del discurso fue un anunció de expresidente en oposición. Lo importante es que la transición está basada en el consenso, de allí la viabilidad de la alianza con los partidos Verde, Así, Aico, Mais, indígenas, Comunes, y los tradicionales Liberal, Conservador y de la U, garantizando gobernabilidad, y no otro frente de confrontación, estéril e irracional, deseo de los pesimistas que desde su burbuja atizan la guerra verbal o real. En las reformas el pueblo hablará, no serán imposiciones autoritarias. Se equivocan los que muestran esta alianza como debilidad o más de lo mismo: es una fortaleza del Pacto Histórico porque la transformación y la paz requieren unión y la participación de todos. La democracia es inclusión no exclusión. Está por verse en lo local cuál será el impacto de la alianza nacional. Son los desafíos.

*Abogado ambientalista y comunicador.