Cambio de mentalidad

Hablamos con frecuencia de cambiar la realidad de Cartagena, convertirla en una ciudad diferente a la que hoy padecemos, volverla amable, justa, competitiva, que genere orgullo por sus logros actuales y cuyo desarrollo sea sostenible. Hablamos de transformar la ciudad y poco de la necesidad de cambiar la mentalidad de la gente que la habita, sumida en el conformismo y la frustración, cabalgando en la creencia de que aquí se puede hacer lo que se tenga en ganas porque no hay autoridad que lo impida y donde es casi nulo el compromiso y prima el desorden, la bulla, la intolerancia, la viveza.

Para cambiar la ciudad es necesario cambiar la mentalidad de la gente. De poco vale construir obras de importancia, centros culturales, mejorar el mobiliario urbano, el transporte público, construir bibliotecas, parques, centros de recreación, estadios, colegios, si no se les da buen uso. Continuar con la insana costumbre del atropello, el “cómo voy ahí”, “marica el último”, la algarabía, el no creer en nada ni en nadie y pensar que no se necesita el concurso de todos para torcer el cuello a la sinrazón que mueve la realidad local hoy día, el escenario será cada vez peor.

Tenemos obligación de variar la idea de la desesperanza, de mirarnos al espejo para solo ver desventuras, de creer que no tenemos salida, de estar convencidos de nuestra incapacidad de romper el círculo vicioso de la inacción, de sentir que nunca saldremos de la mediocridad, de ver que son los vecinos y los de más allá quienes pueden hacer las cosas bien porque acá nos comió la corrupción, el desgobierno, la inseguridad, el tráfico de drogas, el turismo depredador, y que estamos condenados al fracaso.

Se requiere un deber ser transformador unido a una política pública encaminada a la toma de conciencia de la población sobre la necesidad de cambiar la forma de entender la ciudad, su esencia y desarrollo, el grado de compromiso de cada uno para con el presente y el futuro. Ese deber no corresponde solo a la dirigencia y las élites sino a cada ciudadano. ¿Seremos capaces de vencer las ataduras mentales que nos ligan al fracaso? Por supuesto que sí. Se necesita planeación, invertir recursos en pedagogía cultural masiva, involucrar colegios, universidades, bibliotecas, el liderazgo comunal, los jóvenes. No es tarea de un día. Tiene que ser un esfuerzo permanente que involucre a todos los actores sociales, entidades públicas, la academia, el sector privado. La cultura ciudadana es indispensable.