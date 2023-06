Cambio sin cambio o cambiar todo para que nada cambie es un fenómeno conocido como gatopardismo o lampedusiano, cuyo origen es una paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela El gatopardo.

En Colombia y en Cartagena se crean y se cambian leyes, normas y reglas, pero no hay efectos visibles y perceptibles que muestren un efecto llamado cambio. En el año 2013 las calles de Cartagena estaban llenas de basura, en agosto este diario publicó una caricatura diciendo: Si la basura es dinero y la gente no lo sabe, entonces eso significa que, ¿en Cartagena somos asquerosamente ricos? En 2019 Minambiente emitió la Resolución 2184, modificando la Resolución 668 de 2016 y adoptando nuevo código de colores para separar los residuos sólidos generados, llamamos comúnmente basura. Bolsa blanca para los residuos sólidos recuperables como plástico, vidrio, cartón, metal; bolsa verde para los residuos orgánicos y bolsa negra para los residuos inservibles, única fracción que debe llegar al relleno sanitario. En 2023 las calles continúan llenas de basura, cambios sin cambios, al parecer, la resolución es un papel que no cumple su papel, expresión de Mauricio García Villegas en su libro: Normas de papel. La cultura del incumplimiento de las normas.

Los múltiples diagnósticos tampoco cambian, cada año los datos del programa Cartagena Cómo Vamos son iguales o peores, cuando existe diagnóstico debe haber tratamiento, sin programas restauradores no hay cura, no hay cambio. La emisión de leyes, normas y reglas es el comienzo, pero no es suficiente, hace falta cambio en la actitud de las personas, unos para cumplir y otros para garantizar y asegurar su cumplimiento. Hace falta pedagogía, infraestructura, logística y condiciones para la separación de residuos sólidos recuperables, siendo los residuos orgánicos los más problemáticos, porque al mezclarse causan putrefacción, malos olores y la sensación de basura o sucio, sin embargo, representan una gran oportunidad de desarrollo sostenible, son materia prima para producir abono orgánico, producto de exportación y gran consumo interno, La Guajira por ejemplo, con abono orgánico podría cultivar alimentos atacando la pobreza y el hambre de su gente.

En contraste, el mundo continúa hablando de problemas ambientales, calentamiento global, protección de árboles y Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras Cartagena aumenta su pobreza y hambre, pero con calles llenas de materia prima, oportunidad de empleo formal y desarrollo sostenible, en vez de ensuciar la ciudad y seguir mostrando que, somos asquerosamente ricos.