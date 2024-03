Caminando hacia los Soviets

Mientras la multitudinaria oposición no aprovecha su fuerza, y más bien se desperdicia creyendo que con solo quejarse sacarán del gobierno al presidente Petro, no advierte que estamos marchando lenta pero segura, y con la metodología del comején, hacia la conformación del poder de los Soviets. Bien hace el presidente con su herramienta de distracción con los sucesivos escándalos mantener la atención en lo que no es importante.

Los Soviets fueron la organización liderada por Lenin que tumbó al gobierno monárquico en Rusia, implantando la Unión de República Socialistas Soviéticas, que no es otra cosa que el poder del pueblo, el poder de la clases populares: obreros, sindicatos, campesinos. En nuestro caso: los maestros, la mucha gente que pasa hambre, los campesinos, la delincuencia común, la delincuencia armada, la guerrilla, los sindicatos, las negritudes e indígenas cuasi armados, la masa trabajadora inconforme y mal remunerada, las madres cabeza de hogar, la primera línea y las líneas que faltan por constituirse. Crearon un gobierno que se conoció como Poder Dual, el poder conjunto de Lenin y los Soviets. Colombia es caldo de cultivo para la implantación de los Soviets colombianos, la inequidad ha sido mucha, el centralismo ha “matado” a las regiones y el hambre es el pan de cada día.

Y la estrategia Petro es muy clara, destruir el aparato militar, acabar la producción, aniquilar la principal fuente de ingresos, que es Ecopetrol, no controlar la corrupción, la que está enquistada hace décadas en el sistema, dejar sin apoyo a los agricultores organizados, manejar el presupuesto a su antojo, incentivar el crecimiento del narcotráfico para crear un paraestado, generar dependencia energética de Venezuela, es su socio ideológico. Aunque lo de Maduro no sea ideológico, sino un descarado robo al erario, lo de Petro sí es de verdad ideológico. Y no descansará hasta implementarlo si se lo permiten, como parece que está sucediendo.

Y Colombia es tierra fértil, y está siendo muy fácil para armar los Soviets, los cuales están silenciosamente en construcción: subsidio para la delincuencia, contratación estatal con las bases populares, oferta de tierra regalada por doquier. Con el poder del dinero del narcotráfico y la enorme insatisfacción general, los Soviets, o el poder popular, están en plena ejecución, mientras las reformas pretenden estatizarlo todo.

El narcotráfico fue la gran estrategia que nos viene de J. M. Santos, al prohibir su combate e incentivar su producción. El camino está trazado mientras bobaliconamente se escriben cientos de artículos criticando el gobierno, y las populosas marchas se siguen haciendo, sin ningún efecto real. La solución para contener tal embate debe ser otra. ¿Cuál? Hay que sentarse a diseñarla.

*Arquitecto.