Campeonas sin corona

Ayer, la Selección Colombia de fútbol femenino terminó su participación en el Mundial que se realiza en Australia y Nueva Zelanda, al perder 2-1 contra Inglaterra. Pese a la derrota, la sensación que le dejan al país estas mujeres es que son unas verdaderas campeonas. Llegar hasta los cuartos de final es histórico, pues al lado de Brasil (1999, 2003, 2007 y 2011) son las únicas dos selecciones sudamericanas que han podido acceder a esa instancia.

El pundonor, la sororidad, el carácter, la determinación y el trabajo en equipo llevaron a estas talentosas a estar entre las ocho mejores del mundo. Llegar más lejos en este torneo que selecciones como Alemania (bicampeona del mundo y segunda en el ranking FIFA) o Brasil, que desde 1995 no quedaba eliminada antes de esta ronda, es una lección de coraje y valentía, porque no es un secreto que el apoyo que recibe el fútbol femenino en Colombia es muy pobre.

Que las niñas colombianas encantadas con este deporte empiecen a ver como referentes no solo a hombres de tierras lejanas (Cristiano Ronaldo, Messi, etc.) sino a jóvenes que han salido del barrio con mucho esfuerzo, como Catalina Pérez, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Leicy Santos, Linda Caicedo, Catalina Usme, Mayra Ramírez y cada una de las que nos representaron con entereza en Sídney, es un gran paso.

Para seguir cosechando éxitos, como el que acabamos de disfrutar, se requiere el compromiso serio desde la Federación Colombiana de Fútbol, el Gobierno y los políticos que rigen los destinos de ciudades y departamentos.

Aún hay un machismo y una mentalidad patriarcal que prefiere ver a las mujeres con coronas en la cabeza que pateando un balón de fútbol. Miren no más lo que acaba de aprobar el Concejo de Cartagena, un proyecto de acuerdo que busca incluir dentro de la agenda del IPCC el reinado de la zona insular de Cartagena, para, supuestamente, “generar inclusión a las mujeres de esas zonas”.

¿Cuántas Lindas Caicedo estarán escondidas en nuestra zona insular, donde las niñas patean un balón de caucho a pie pela’o en una polvorienta calle a falta de espacios deportivos y entrenamiento profesional?

Pero no, ahora las van a buscar no para ponerles los guayos sino para prestarles unos tacones y que sueñen, no con levantar algún día la copa del Mundo, sino con la “anhelada corona”. “No tiene que ver con educación superior, trabajo, servicios públicos, salud sexual y reproductiva... ¡Es un reinado!”, escribió Gina Ruz. Y agregó: “Entiendo la importancia de los reinados en términos de participación festiva, no como concursos de ‘belleza’, pues no creo que exhibir mujeres en tanga sea inclusión de nada, y mucho menos con recursos públicos. Esto hay que revisarlo. Hay propuestas de fortalecimiento cultural, festivo, patrimonial para la zona insular tanto en PEMP del Paisaje Fortificado de Cartagena como en PES de Fiestas hechas por las comunidades. Concejo y Alcaldía deberían procurar su implementación con recursos. Eso sí es de fondo”.

En un horizonte prometedor, confiamos en que el próximo Concejo internalice la importancia de nutrir y apoyar el talento femenino en su máxima expresión. Es fundamental que se destine inversión y recursos hacia el desarrollo de estas habilidades, permitiendo así que las mujeres contribuyan plenamente al progreso de nuestra sociedad.

Periodista y profesor. X: @javieramoz

