Por enésima vez haré referencia al proyecto de Canales y Lagunas de Cartagena (CyL). Quien quiera entender el alcance del macroproyecto - porque el 99% de la ciudadanía lo desconoce – puede visitar en YouTube la video referencia que hizo la UTB con el nombre “Plan Integral de Canales y Lagunas”, para el entendimiento de sus potencialidades. No hay otra obra pública en Cartagena que tenga unos beneficios parecidos. A continuación, algunas consideraciones que el próximo alcalde deberá tener en cuenta para su terminación:

1) Ejecución: aunque Edurbe fue creada para la ejecución de CyL, no hay mejor opción que terminar el proyecto vía “APP” (Asociación Público Privada). No hay en la Alcaldía la capacidad técnica y organizacional para hacerlo directa y eficientemente. Insistir en ello, implicaría que la mayoría de mis estimados lectores puedan morir de viejos y no veamos un carajo. En consecuencias, la misma Alcaldía deberá propiciar las condiciones para que el sector privado presente sus propuestas como APP.

2) Obras pendientes: dada la magnitud del proyecto, se deberá ejecutar por etapas, con la siguiente propuesta de prioridades: A) Ampliación Puente Heredia y demolición del viejo, incluyendo la recuperación del “Revellín”. B) Nuevo puente Benjamín Herrera (entre el Cabrero y Torices), incluyendo la reubicación de 20 viviendas en la zona de “la Unión”. C) Nuevo puente Las Palmas y Jiménez, incluyendo la construcción de la Av. 5 de Manga. D) Nuevo puente Chambacú (el actual no tiene la altura adecuada para el paso de embarcaciones). E) Rectificación y dragados de algunos canales. Con las ejecuciones anteriores, Cartagena queda convertida en la “Venecia Suramericana” y queda apta para tener un transporte acuático, con conexiones entre la ciénaga de la Virgen y la bahía de Cartagena.

3) Algunos beneficios del proyecto: creación de un nuevo polo de desarrollo en la ciudad, incluida la ampliación de su atractivo turístico con la incorporación de un nuevo paisajismo acuático. Integración de zonas marginadas a la economía urbana. Transporte acuático de beneficio público y privado, con mejoras en movilidad. Incorporación de nuevos predios para construcción de parques, ciclovías, vivienda y múltiples zonas comerciales. Saneamiento de unos cuerpos de agua abandonados. Valorización predial en toda Cartagena. ¿Quieres más?

4) Financiación: el proyecto de CyL se puede financiar con una mezcla de peajes, entrega de predios por parte de Edurbe, recursos del Distrito y hasta algo de valorización.