Cannabis y libertad

Esta semana se reavivó la vieja discusión frente a la despenalización del consumo de marihuana en adultos. Pero, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, contamos con un escenario político y social que redefine el marco de referencia del debate, llevándonos a cuestionar la estigmatización y los reales efectos que como país hemos experimentado en todos los niveles. La percepción generalizada del fracaso de la lucha antidrogas, un gobierno que desde la época electoral ha expresado la necesidad de cambio de enfoque con el cual se debe gestionar este fenómeno y la evidente transformación en la moral social han dado nuevas claves en el discurso. “Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo y ser un buen profesional, tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, manifestaba un representante a la Cámara en el segundo debate donde se pretende modificar el artículo 49 de la Constitución, para que la prohibición de las drogas no aplique para el porte y consumo de mayores de edad del cannabis y sus derivados. Considero que, si bien es cierto no me atrevería a refutar a ningún ser humano en la expresión de su personalidad y de su esencia; tampoco podemos caer en una especie de romantización del consumo de sustancias como si prácticamente sus logros se asociaran al cannabis. Recuerdo de universitaria escuchar compañeros que aseguraban que estudiar drogados mejoraba su rendimiento académico y cosas similares; pero son innumerables los estudios científicos que han documentado y concluido múltiples efectos nocivos de esta sustancia en la salud humana a mediano y largo plazo, incluso una relación con un riesgo más alto de enfermedades mentales, incluyendo psicosis (esquizofrenia), depresión y ansiedad. Riesgos asociados al consumo de otras sustancias como el alcohol, el tabaco, entre otras; que a pesar de ello su consumo sí se encuentra amparado por el ejercicio de la libertad individual. Así que, como bien lo expresó Juan Carlos Losada en su momento, ha llegado el tiempo de dar pasos firmes hacia un nuevo abordaje en el consumo de sustancias desde la prevención, desde el respeto de las libertades individuales. No menos importante: con un claro enfoque de género y con protección de las personas racializadas quienes, en las estructuras creadas para la comercialización de drogas, se han visto involucradas en estas conductas por ausencia de recursos u oportunidades de sustento; siendo judicializadas y acrecentando la discriminación y la desigualdad. La ley debe conversar con la realidad y los contextos.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.