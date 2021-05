¿Qué es lo que motiva a una persona a salir a la calle a tirar piedras y destruir todo lo que pase por su camino? ¿Acaso no sienten miedo de enfrentarse al ESMAD? ¿Será que no tienen nada que perder? ¿Por qué yo no estoy marchando y ellos sí? Mas allá del debate superficial de izquierda o derecha, de este o aquel, hay decisiones individuales que no me hacen lógica y que me invitan a la reflexión; y cuando recuerdo que en Colombia la informalidad es del 50%, que el desempleo en enero se ubicó en 17 %, y que a raíz de la pandemia la pobreza monetaria subió a un 42,5%, algo me empieza a hacer razón. Tal vez los determinantes de salir a marchar son los que acabo de mencionar y por eso yo no estoy en la calle si no viendo el caos por el celular.

Sin embargo, ninguna destrucción se puede justificar. Tampoco podemos exigir que el estado sea un mero observador. La Policía y el ESMAD no son instituciones del gobierno de turno; son del estado, y así como hoy responden con fuerza legítima, así mismo lo harán en el futuro, sea quien sea el presidente. Por otro lado, la reforma tributaria presentada por el gobierno tenía sentido. El déficit fiscal del estado hoy asciende a 90 billones de pesos y es una necesidad aumentar el recaudo. La reforma tenía un tinte progresivo y de eficiencia, ya que pretendía aumentar el recaudo gravando a las personas naturales de mayores ingresos, bajar la tarifa del impuesto de renta a las empresas, y además ampliar la cobertura de programas sociales importantes como Ingreso Solidario y Devolución del IVA.

¿Por qué entonces la gente está repudiando una reforma necesaria, que además ha sido aplaudida por economistas abiertamente críticos del gobierno actual? Tal vez no la supieron comunicar. Tal vez la oposición aprovechó para obtener réditos políticos invitando a la gente a marchar. Tal vez el discurso de repudio hacia la clase política tradicional motiva a la gente a pensar que los que gobiernan no tienen legitimidad.

¿Qué hacer entonces? Pienso que lo primero es reconocer que hay una parte del país sin futuro, con un presente incierto, viviendo del día a día y sin rumbo. Lo segundo sería reconocer que gran parte de la desigualdad que vivimos es injusta; que la causa de esta no es la pereza de muchos, sino más bien la falta de ética de unos pocos que ponen el interés particular por encima del de todos.

Colombia sigue siendo un país fracturado, y la pandemia por la que atravesamos echó a la borda lo logrado en los últimos años. El momento que vivimos nos debería llevar a reflexionar sobre el país que estamos construyendo y el país que queremos a futuro. Necesitamos un liderazgo que conecte con la gente, que entienda las razones del malestar y que busque soluciones reales a nuestros problemas profundos.