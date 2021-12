Cuando veo lo sucedido el 16 de diciembre en Bocala, me horrorizo de pensar qué puede pasar la próxima vez que decidan encerrarnos a todos por decisión de un grupo de trabajadores de las playas. Indigna ver cómo un puñado bloquea reiteradamente a miles dando patadas a los vehículos de los que se atreven a pitar en protesta, cobrando dinero a quien esté dispuesto a pagar para que lo dejen salir y suplantando la autoridad, mientras la Policía ni se aparece a garantizar los más elementales derechos de los habitantes de estos barrios, a los turistas que deben salir a abordar sus vuelos y a los miles que trabajan o vienen a los diferentes centros de salud situados en Bocagrande.

Cuando no hay autoridad y el Gobierno no está dispuesto a ejercerla llega la barbarie y así vemos cómo los motociclistas, quienes antes medio respetaban algunas normas, ya en su mayoría no respetan los semáforos ni ninguna ley de tránsito y cuando les retienen sus vehículos, simplemente los recuperan a la fuerza sin ninguna consecuencia; cualquiera cierra una vía, ocupa el espacio público, tapona calles para que no circulen vehículos, los atracadores hacen de las suyas, se construye donde sea y sin licencias; en fin, la lista es larga. Todo esto está sucediendo en este gobierno presidido por un lunático incapaz de gobernar, el peor de la historia de esta sufrida ciudad que cometió suicidio al elegirlo por desquitarse de una clase política desprestigiada y luego caer en un despeñadero que parece no tener fondo; en consecuencia, habrá que armarse de una paciencia infinita y pedirle a Dios que pase rápido esta horrible noche y lleguen las próximas elecciones para ver si esta martirizada urbe finalmente encuentra el futuro que se merece.

Triste es la situación de estos tres barrios peninsulares clasificados como estrato 6. Pagamos los impuestos más altos, pero las vías son un desastre, los minusválidos tienen que transitar en sus sillas de rueda por las calles, la prostitución disparada, la contaminación auditiva insoportable y como si esto fuera poco, tenemos que aguantar los abusos de los trabajadores de las playas que las han convertido en su propiedad como si los habitantes de estos barrios no pudiéramos opinar sobre ese espacio público. Es inaceptable que nuestros derechos sean desconocidos y no se nos consulte nada mientras que a un minoría que no habita en este vecindario, decida por nosotros y si no se les da lo que piden, arremeten de manera violenta y abusiva contra todos los habitantes y población flotante que viven, trabajan o vienen a hacer turismo por estos lados.

Habrá que ver cuándo será el próximo bloqueo, saben que nada les pasará.