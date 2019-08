Carta abierta a un cartagenero

Tristemente, pero con razones, todo lo relacionado con la política en Cartagena y Colombia es visto como sucio y corrupto. La política actual es prácticamente un mundo delincuencial, donde su ingreso “sin la debida experiencia” supone un alto riesgo a la libertad, al buen nombre e inclusive a la vida. Donde el chisme se mezcla con la verdad dando como resultado que ninguno se salve, donde justos y pecadores quedan por igual en el escarnio público. Eso hace que personas con real vocación de servicio, que tienen mucho para aportar, no lo hagan, que sea inclusive mal visto tocar el tema político, pues eso, es solo trabajo de un grupo llamado despectivamente “los políticos”.

Es triste ver cómo los cartageneros hemos dejado a la ciudad tirada, como se deja tirado a un herido en la mitad de la calle en una noche de fuerte lluvia, y después solo se comenta al respecto con un remoto remordimiento. Todos nos damos tranquilidad diciéndonos ¿qué puedo hacer yo?, eso es por culpa de este y aquel, pero nunca nos culpamos.

Perdimos la capacidad de asombro. Hemos visto caer edificios, invadir grandes áreas sin importar que sean públicas o privadas, que sean reservas naturales o no, la basura está por doquier, no tenemos ningún tipo de pudor para parquear en las zonas más insólitas, que la “picúa” sea necesaria para poder conseguir licencias, contratos y permisos. Pero es más fácil quedarse callado, mirar a otro lado. Todos somos cómplices, responsables, y estamos pagando las consecuencias. Es hora de hacer un pare, de decir ¡no más! Somos adictos al caos, a la indisciplina y al desorden. Necesitamos de un gobernante que nos exija orden, que no nos diga lo que queremos oír, que no haga lo que queremos que haga. Un gobernarte que diga y haga lo que necesitamos para poder avanzar. Todo lo contrario a los populistas que llenan las plazas y calles con letreros y mensajes diciendo lo que queremos oír.

Nuestro enemigo es la pobreza que se nutre de la corrupción, de la negligencia e inoperancia, pero sobre todo de la falta de autoridad. El reto que tenemos es la restitución de la autoridad y el orden. La gente no puede seguir haciendo lo que se le dé la gana y mucho menos los candidatos pueden seguir diciendo que eso está bien, solo para ganar su voto. Autoridad, mucha autoridad como un remedio que sabe a feo pero que hace bien, como un tratamiento que duele mucho pero que nos sanará. Necesitamos urgente un mandatario con una autoridad casi dictatorial, un líder que erradique las malas prácticas, tanto individuales como colectivas que hay en la ciudad. Pongámosno en manos de un buen líder, y dejémoslo gobernar.