Carta al niño alcalde

No es al alcalde actual, quien ya viene de salida y en picada, sin haber hecho mucho, pero al menos dejará las arcas llenitas de dinero, teóricamente.

Es al que viene. Y como para diciembre ya tendremos el personaje que aspirará a convertirse en el aguinaldo que saque a Cartagena de su aridez administrativa, decidí escribirle esta carta con mis deseos. No son muchos, porque sé que un alcalde no debe comprometerse con solucionar todo al tiempo. Enfocarse en tres o cuatro prioridades será suficiente.

Mi primer deseo es que se enfoque en el control y la regulación del tránsito, hoy desbocado en salvaje estampida de agresivos matices autocráticos.

Hay sectores en la ciudad donde manejar se ha vuelto un intento de suicidio y nos debe preocupar mucho lo que piensan y cobran los seguros cuando sacamos el vehículo a dar una vueltica.

Por ahí mismo debe incluir arreglar los huecos de las calles, demarcar los carriles y unificar andenes, estacionamientos y ciclovías. Eso se llama poner orden en las calles.

Lo segundo: doblegar esfuerzos para capacitar y motivar la fuerza policiva de la ciudad que genere confianza en el residente y en el visitante. No vamos a acabar con el crimen. Lo que hay que hacer es espantarlo para que se vaya a cometer sus fechorías en otro lado donde la justicia siga siendo cobarde, y si los delincuentes no desisten de su errante vida llena de vacíos, drogas y desamores. Eso se llama seguridad.

Mi tercer deseo es que el nuevo alcalde le entregue espacios al pueblo para que tenga donde distraerse, más allá de playas sanas y ordenadas, parques verdes, amplitud de manifestaciones artísticas y deportivas, y también de juegos y competencias. Eso se llama ocuparle la mente y el cuerpo a los habitantes.

Finalmente, y no puede faltar, que no saque bolsas de dinero en horas misteriosas para llevarlo a pagar siniestros favores, que no sobrefacture contratos, que no acepte favores ni regalos de proporción descomunal, que no contrate fantasmas que cobran nómina y gastan plata. Eso se llama dignificar la honestidad que exige el cargo.

Por supuesto que hay otras urgencias. Garantizar la alimentación de los niños mediante los PAE, estructurar el nuevo POT, arreglar el tema del alcantarillado de aguas pluviales, estudiar vías alternas de circulación entre los barrios peninsulares y el resto de la ciudad, asegurar la confiable infraestructura de hospitales, unificar criterios y prioridades con el Concejo, entre otras, todas las cuales puede un buen alcalde delegarlas en un buen equipo de trabajo.

Pero, las de arriba, implican un alcalde que se ponga el casco de trabajo y las manos en las obras, y sude la camiseta. Ni su labia ni sus bolsillos ayudará a sacarnos de la hecatombe que ya vivimos.