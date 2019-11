¡Cartagena despertó!

Cartageneros, han elegido su suerte, no ahora, siempre. Los resultados de estas elecciones son consecuencias de las anteriores, que hoy por hoy han pasado factura, dejamos de votarle al miedo por arriesgarnos a aquello que brinda esperanza, está en nuestras manos, y digo nuestras porque a pesar de que desde hace años no resido en Cartagena, me duele, y no haberme involucrado en la solución me hace cómplice del daño que los políticos de antaño le han hecho a mi ciudad natal.

El alcalde no necesita ser experto en el sector público para ayudar a la ciudad, a diferencia de lo que piensan muchos, Cartagena necesita un Gerente, que pueda dirigir un equipo de profesionales calificados que logren objetivos comunes; ese aclamado pero olvidado interés público.

Aquellos que llevan años beneficiándose de OPS, abusando del erario público haciendo nada, es hora de ser parte del cambio. No más funcionarios que amarran las licitaciones, que abusan adaptando a las causales de excepción para contratar directamente, evadiendo la participación plural de oferentes y proveedores del Estado, no más corbatas, clientelismo, esa costumbre del menor esfuerzo, demostremos que podemos sacar adelante la ciudad, que desde hace décadas está inundada en la podredumbre, Cartagena necesita más del 100% de cada uno de sus ciudadanos.

Además de hacer el trabajo para el que sean contratados, invito a los profesionales que se vinculen a esta administración a hacer sacrificios, solo así, podrán verse resultados en 4 años.

A esos que se jactan señalando que no presentó un plan de gobierno digno de los votantes, ¿qué tipo de control ciudadano o político se ha hecho a los de pasadas administraciones? No quiero justificar la poca profundidad y fallas del mismo, pero está claro es que la motivación para los resultados de estos comicios, fue el contundente discurso de ataque a la corrupción y defensa a los recursos públicos.

Alcalde William Dau, no se deje amedrentar, usted llegó al Palacio de la Aduana por la convicción de una mayoría, no le coma cuento a concejales y diputados, que se hacen elegir comprando votos, coja cuero, pero al mismo tiempo no se deje provocar, que su aliado a la hora de tomar decisiones sea la serenidad, ya gritó y criticó, ahora le toca hacer.

Tiene tiempo para escoger un equipo excelente, intachable, que lo acompañe en ese arduo trabajo, no será fácil sacar de la zona de confort a esos funcionarios y contratistas del Estado que venían en coche. Aplaudo la idea de realizar convocatorias para escoger su gabinete, personal calificado, cerebros fugados que estarán complacidos de ayudarlo a sacar adelante la ciudad.

Éxitos, porque si a usted le va bien, a Cartagena y a todos los que esperamos un cambio nos irá bien.