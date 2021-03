Cartagena en un bus

26 de marzo, 4:51 p. m.: “Tres buñuelos a dos mil pesos, de maíz verde; tres mazorcas en dos mil; lleve bollo de mazorca a mil pesos, hay de coco y de yuca con dulce”, grita el vendedor en la mitad del pasillo del bus de Transcaribe. Los pasajeros, apretujados varios, sacan plata de sus bolsillos para comprarle.

Es un viaje inédito porque todos esos usuarios se transportan gratis, en tiempos de pandemia, en un viernes atípico, pues a última hora se les permitió circular a las motos (no nos digamos mentiras, a las mototaxis) para que no colapsara el Sistema de Transporte Masivo. Suena insólito pero es así, no queda duda que prácticamente se necesita de la ayuda del transporte informal para tratar de ponerle freno al caos en el transporte público de Cartagena. Qué vergüenza.

¿Cuántos problemas de ciudad encierra ese viaje en el bus? Primero, la crisis generada por la falta de voluntad política para salvar el sistema a tiempo, lo que llevó al operador que recauda los pasajes a detener sus actividades por una deuda millonaria.

Una vez la Alcaldía decidió no cobrar mientras busca esa platica, se vino el segundo problema: el desorden y la aglomeración que es caldo de cultivo para el COVID-19. Pero el viaje continúa y se suben también los vendedores, lo que refleja no solo la pobreza y la informalidad creciente, sino también la falta de sentido de pertenencia de las autoridades y ciudadanía que promueven y permiten este tipo de actividades en un sistema que entre sus normas lo prohíbe, y no salgamos ahora con que no hay que ser insensibles, de esto ya había escrito antes (Lea aquí: No les demos plata).

De no encontrar una solución pronta a todos los problemas del SITM, no nos extrañemos que cualquier día, al viaje en bus se sume el que preocupa en los barrios de la ciudad, la inseguridad.

Si bien es cierto que Transcaribe no ha llegado a su etapa óptima, sí ha cumplido con mejorar los tiempos de desplazamientos, la calidad de vida no solo de los ciudadanos sino de los operadores que están vinculados a una empresa formal con sus prestaciones sociales, un sistema amigable con el ambiente, accesible y confortable para la ciudadanía. Transcaribe, como proyecto de ciudad basado en los modelos BRT, podría ser igual de exitoso como lo es el Metro de Santiago de Chile, la Red Integrada de Transporte de Curitiba en Brasil o el Metro de Lima en Perú, por eso aunque tarde, es esperanzador saber que el alcalde de Cartagena, William Dau, vuelve a buscar las opciones para salvarlo. “Sepan ustedes que Transcaribe no se va a hundir, a Transcaribe lo vamos a salvar, hay un acuerdo total de voluntades del alcalde, el Concejo Distrital y el Gobierno nacional que reiteró su compromiso para con Cartagena”, dijo ayer. Ojalá así sea.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.