Cartagena y Medellín

Hace poco se hizo noticia que Medellín estaba superando en número de turistas a Cartagena. Vaya locura que la que alguna vez fue la ciudad más violenta del mundo, ahora la visiten más que a la ciudad más bonita de Colombia. Y aunque son dos ciudades muy diferentes, vale la pena aventurarse a revisar las razones.

Lo primero que hay que decir es que Medellín no es una ciudad turística per se y Cartagena sí. La ciudad heroica tiene un centro histórico y está rodeada de playas, mar e islas. Lo anterior no lo construimos los cartageneros, nos lo regaló la historia y la naturaleza. Por eso a Cartagena, más allá de su pereza institucional, la siguen visitando locales y extranjeros. En cambio, a Medellín, le ha tocado construir su acontecer reciente, y así, increíblemente, le han empezado a llegar más turistas que al corralito de piedra.

La principal razón por la que creo que Medellín es hoy la segunda ciudad con más turistas, es por la fuerza de su identidad. Los paisas hablan parecido, visten parecido y comen parecido. Escuchan la misma música y pocos bailan salsa. Este compartir, en la práctica, significa que los paisas tienen una mayor facilidad para resolver conflictos y llegar a acuerdos. La gente en Medellín rema para el mismo lado.

La segunda razón, es que Medellín ha logrado cambiar la forma como se manifiesta su cultura. Maluma, J Balvin, Karol G: todos son héroes de una sociedad que está cambiando traquetos por artistas, y no cualquier artista. Hoy en día el reguetón paisa se escucha en cualquier parte del mundo y, poco a poco, está dejando atrás la historia oscura de los narcos y escribiendo una nueva llena de color y música.

Por último, hay que resaltar la actitud de los paisas porque, tal y como dice el dicho, la actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia. No es fácil entender de dónde viene, pero contagia. Todo el que visita Medellín habla del buen servicio y de la forma como lo tratan. Y es esa misma actitud, la que hace que Medellín sea hoy una ciudad con una economía pujante, y una institucionalidad sólida.

Y si hay un lugar que resume todo lo anterior, es la Comuna 13. Aquella que alguna vez fue la comuna más peligrosa de la ciudad más peligrosa del mundo, ahora la visitan hasta tres mil personas en un solo día. Llegas en metro, subes en bus, y bajas por escaleras eléctricas; y te reciben con música, arte y emprendimiento. La Comuna 13 es el reflejo de la transformación de Medellín y ejemplo para todo el país.

¿Y Cartagena? La Heroica es todo lo contrario. Tenemos una población heterogénea; no compartimos valores, creencias ni héroes. En Cartagena todos reman para su lado y nadie para el mismo. Pero tenemos lo que la historia y la naturaleza nos regaló. Solo nos falta construir, entre todos, lo que nada ni nadie nos va a regalar.