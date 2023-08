Caudillismo y autonomía regional

En nuestra querida patria, la del Corazón de Jesús, el caudillismo en ocasiones ha sido miel para el pueblo. La palabra caudillo viene del latín “capitellium”, que significa cabecilla o guía, referido al ciudadano que tiene el poder e influencia sobre un grupo importante de personas, encabezando un colectivo, ya sea político, militar o ideológico.

El último caudillo (en el buen término de la palabra) que tuvo Colombia fue Álvaro Uribe Vélez, quien se retiró con un récord mundial de aprobación de su gestión en 80%.

Álvaro Uribe llegó como salvador; era la época en la que estábamos secuestrados en nuestras ciudades. Muchos nos sentíamos en un país paria, como mendigos internacionalmente hablando.

Pero, con unas fuerzas militares que se volvieron organizadas, valientes y poderosas, empleándolas como instrumento progresista para acabar con fuerzas violentas, no nos importaba en ese entonces si el caudillo era de derecha o de izquierda, con tal de que liderara el apaciguamiento de esas mafias que ahora se reeditan para seguir siendo las verdaderas generadoras de violencias.

Casi siempre, desde que tenemos memoria, hemos sido vistos desde afuera como un país arrodillado a los violentos. La excepción fue la época de Uribe. Imposible no recordar la ausencia de liderazgo en los trágicos hechos de 1985, con la toma del Palacio de Justicia por el M19, y el arrodillamiento de las instituciones ante los propulsores del terror.

El presidente Belisario Betancur dizque “dio la orden de retomar el Palacio”, cuando en realidad lo que hubo fue un vacío de poder.

Esa tarde le pregunté a mi padre, aspirante a magistrado, qué pensaba sobre el secuestro de sus compañeros; con profunda tristeza me contestó: “Mijo, salvar la vida es lo principal”. No me atreví a decirle que, para mí, la dignidad del país siempre debería estar por encima de la vida. Claro, era fácil pensar como yo, que no tenía amigos quemándose en aquel Hades material.

Por esto afirmo que desde Uribe Vélez no hemos tenido otros caudillos. Quienes lo han sucedido desde el Palacio de Nariño han centralizado aún más el aparato administrativo del Estado, destruyendo la autonomía de las regiones, lo que borra desde las bases el sentimiento que une a las gentes con sus líderes.

Habrá un nuevo caudillo cuando el pueblo sienta que la centralización perpetuada desde Bogotá, con un aparato lento y burocrático, que lucha para detener los avances en la autonomía regional conseguidos en la Constitución de 1991, acerca al Estado a las provincias, incluso las más lejanas.

Difícilmente hoy los jóvenes pueden imaginarse qué llevó a Uribe Vélez a semejante apreciación; eso solo lo comprenderán cuando un nuevo caudillo les devuelva a los colombianos la tranquilidad que brinda la seguridad.