Cero obras

Para hacer grandes obras en una ciudad no siempre se necesitan recursos estatales o locales. Por este motivo es incomprensible que en Cartagena nos estemos enredando con proyectos importantes que significarían un gran avance para el Distrito. Hace muchos años no se realizan planes de gran envergadura y seguimos estancados en nuestro desarrollo. ¿Hace cuánto no se hace una calle o avenida nueva en Cartagena? Sin embargo nos oponemos y peleamos por una obra como la ejecución de la 5 avenida de Manga que desintoxicaría la zona y daría viabilidad al tráfico inhumano que ha acabado con el barrio. La propuesta de hacerlo a través de una APP ni siquiera requiere dinero. Una APP es un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica para la construcción de bienes públicos. ¿Por qué no usarla?

Tampoco hemos logrado sacar el contaminante mercado de Bazurto de la avenida Pedro de Heredia pese a que hay una sentencia que obliga a la Alcaldía hacerlo. Esto se ha convertido en una misión titánica o ignorada por los gobiernos de turno. El fallo que ordenó al Distrito realizar los estudios necesarios para trasladarlo ya completa 11 años y el panorama aún es incierto. ¿Se imaginan los cartageneros lo que sería esta gran avenida sin el desorden y foco de contaminación de esta central de abastos? ¿La tranquilidad y seguridad que le daría a los barrios residenciales colindantes que han tenido que padecer los problemas sanitarios que trae su funcionamiento? Sin embargo acabamos de escuchar la intención de Mercabastos de disolverse y regresar el lote al Distrito.

En estas épocas que vemos las brisas meter el mar a la avenida Santander y al Malecón, esperamos con angustia el regreso de las altas mareas que inundarán a Bocagrande sin que el Gobierno distrital haga avances significativos al proyecto de la Protección Costera. Parecemos condenados a vivir dentro del agua salada que destruye las calles y acaba con los carros a pesar de los altos impuestos que se pagan en la zona. Parece imposible intervenir 4.5 kilómetros para mitigar y prevenir la erosión en el área del litoral. La obra más importante de Cartagena en la lucha contra el cambio climático de los últimos años sigue aplazada pese a que los recursos ya están disponibles, ya que el Gobierno nacional confirmó el aporte de 100 mil millones y la ciudad de 60 mil millones presupuestados. Ni aun teniendo la plata arrancamos. Es como haberle puesto el freno de manos a la ciudad mientras nuestros vecinos aprietan el acelerador. Vemos pasar el tiempo mientras la ciudad envejece, se deteriora y no se toman acciones significativas.