Cero y van dos

El sábado 14 de enero escribí una columna titulada “La mano de Lelarge”, advirtiendo cómo un bien patrimonial de la periferia de Cartagena se caía a pedazos y era víctima de los ladrones que sin obstáculo alguno hurtaban puertas, ventanas, y hasta el techo. El inmueble, afirmaba, teniendo al arquitecto restaurador Fidias Álvarez como fuente, había sido diseñado en la década del veinte del siglo pasado por el afamado francés Gastón Lelarge, quien vivió varios años en la ciudad y dejó un importante legado arquitectónico.

El Universal publicó después una nota sobre el tema entrevistando a Álvarez Marín, y posteriormente un editorial anunciado que lideraría una campaña para lograr el rescate de la casa donde funcionó la escuela Rafael Núñez, hoy convertida en ruina. Este inmueble patrimonial es propiedad de la Gobernación de Bolívar, pero de acuerdo con fuentes de crédito, el gobierno departamental actual no está en la disposición de salvarlo porque solo llega al 31 de diciembre próximo.

Localizada en diagonal a la bomba Texaco del Pie de la Popa, la casa Lelarge está condenada a caerse a pedazos, ya que por otro lado el Instituto de Patrimonio y Cultura, que debe velar por su conservación, tampoco muestra celeridad. En varias oportunidades he conversado con el director de Patrimonio del IPCC, Luis García, quien me aseguró que se reuniría con funcionarios de la Gobernación y la Escuela Taller para abordar el tema del rescate del inmueble, pero hasta el momento no hay nada en concreto.

Solo hasta hace unos días personal de la Gobernación fue a la casa, constató el deterioro, tomó fotos y seguramente advirtió que hay una escalera de cemento que al parecer construyó un colegio vecino, en terreno del maltratado inmueble, pero no se ordenó vigilancia para evitar que los ladrones continúen haciendo de las suyas.

El abandono es tal que la fachada principal de la casa está ahora “engalanada” con llantas y tablas viejas que la afean aún más y reducen la circulación peatonal.

El caso de marras no es único en Cartagena. Hay otros, pero hoy me referiré, para cerrar, a uno también muy lamentable. Se trata de la Casa del Consulado localizada en la calle del Sargento Mayor del Centro Histórico, cuya agonía es de años.

Con valor histórico/patrimonial, allí funcionó el Consulado de Comercio de Cartagena (antesala de la CCC), creado en 1795 teniendo a José Ignacio de Pombo como principal impulsor ante el reino de España. Es otro importante bien patrimonial de Cartagena sobre el que tiene directa responsabilidad la Gobernación de Bolívar. Cero y van dos.