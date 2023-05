Chile y la Constituyente

La semana pasada se vivió un curioso fenómeno en Chile: tras convocar elecciones para elegir una asamblea constituyente por segunda vez en apenas tres años, no fue la izquierda cercana al presidente Boric la que se impuso, sino la derecha del opositor Kast. Una derecha cuya idea de partida no era hacer una Constitución nueva, sino seguir con la antigua, procedente de la Junta Militar de Pinochet.

La situación es tan paradójica que aquellos que durante estos últimos años se han opuesto a la redacción de una nueva Constitución (social, feminista, ecologista, indigenista) ahora van a ser los mejor colocados para, en su caso, redactar la nueva Constitución y decidir sus contenidos. Es decir, que lo que empezó hace unos pocos años como un estallido social con un claro tinte de izquierdas, puede acabar convertido en una especie de “contra-revolución” conservadora. No entremos en responsabilidades por este cambio de tornas tan increíble (o, quizá, no tanto). Simplemente, y más allá de la ideología de cada cual, desde un punto de vista estrictamente neutral, reconozcamos que en ocasiones la política es algo fascinante.

En contra de lo que se suele asumir en Latinoamérica, los procesos constituyentes no son necesariamente progresistas y de izquierdas. En sí mismos, no son más que abrir el melón constitucional y dar la palabra al pueblo sobre qué hacer con él. Quizá ese dar la palabra sea progresista, pero la palabra no tiene por qué serlo. Nadie garantiza que el pueblo vaya a ir en la dirección que deseamos. Posiblemente, los errores de partida sean pensar que el pueblo es un colectivo unitario sometido y ansioso de liberarse, que lo que el promotor de la constituyente entiende por liberarse es lo mismo que entiende el pueblo y que la parte del pueblo que dicho promotor tiene como representativa del pueblo en su conjunto realmente lo es. La Constitución es una Caja de Pandora. Hay que tener cuidado con abrirla, ya que nunca se sabe qué saldrá de ella.

Algo parecido deben de estar pensando ahora tantos chilenos de izquierda que querían finiquitar el legado constitucional de Pinochet para descubrir que aquellos a los que ellos consideran herederos de la dictadura serán los encargados de redactar el proyecto de nueva Constitución de Chile. ¿Tiene la experiencia chilena algo que enseñarnos a los colombianos? Bueno, ¿ustedes qué creen? El paralelismo es evidente. Todos se lo imaginan.